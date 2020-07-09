Работница городского отдела Львовского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения умерла от коронавируса. Это уже вторая смерть среди лаборантов с диагнозом COVID-19.

9 июля умерла помощница эпидемиолога областного лабораторного центра. Женщине было 55 лет. Об этом сообщила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко, пишет 24 канал.

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Женщина находилась более двух недель в областной инфекционной больнице. Последние двое суток – в отделении интенсивной терапии на аппарате искусственной вентиляции легких,

– рассказала Тимко.

По словам инфекциониста, болезнь развивалась постепенно: сперва женщина начала кашлять, у нее появилась одышка, а когда сделали компьютерную томографию легких, – обнаружили пневмонию. Впоследствии ПЦР-тест подтвердил диагноз COVID-19.

Умершая была жительницей Львова. Ее муж тоже инфицировался и находится в больнице. По словам Натальи Тимко, у мужа положительная динамика течения заболевания.

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Течение заболевания COVID-19/Инфографика 24 канала