Історія 35-річної Ірини Чайбай почалася ще у 2020 році, коли вона майже безсимптомно перехворіла на COVID-19. Здавалося, все обійшлося, але аналіз крові показав страшні цифри: рівень тромбоцитів сягнув 900 (при нормі до 400). Після курсу препаратів її стан стабілізувався, та це було тільки початком випробувань, повідомляє 24 Канал з посиланням на Перше медоб'єднанні Львова.

Також на тему Чи потрібно робити бустерні щеплення проти коронавірусу: пояснення інфекціоніста

Коронавірус розбудив небезпечну хворобу

Через два роки Ірина зіткнулася з новим серйозним симптомом – асцитом, тобто накопиченням рідини в животі. Операція і поставлений діагноз "синдром Бадда-Кіарі" пояснили її стан: у печінці перекрився відтік крові внаслідок тромбозу. Встановлений стент тимчасово полегшив ситуацію, але через певний час симптоми повернулися з новою силою.

Минулого року здоров'я Ірини різко погіршилося: вага почала швидко зростати через рідину – додалося цілих 30 кілограмів. Лікарі зі Святого Пантелеймона констатували: цироз печінки і врятувати може лише трансплантація.

Саме тут нарешті вдалося поставити правильний діагноз: у Ірини виявили рідкісну спадкову мутацію – фактор V Лейдена, що здатен роками тихо "дрімати".

В Ірини таким фактором став COVID-19. Через це в неї виник рідкісний синдром Бадда-Кіарі, тобто тромбування печінкових вен, що спричиняє поганий кровоток. Все це незворотно викликає цироз печінки. Таким пацієнтам паказана лише трансплантація,

– пояснив хірург-трансплантолог Лікарні Святого Пантелеймона Олег Гузій.

Ірина, мама двох синів, була налаштована мужньо.

Я ще молода. Мені потрібно жити. Треба бути на позитиві – це найважливіше. В мене 2 дітей і це все я робила заради них, щоб вони бачили маму здоровою", – розповіла жінка.

8 липня для неї знайшовся донор. Без страху Ірина довірилася львівським медикам і пішла на операцію з усмішкою.

Трансплантація минула успішно. Відтоді минуло вже більше 2 місяців, Ірина відновлюється, насолоджується життям із дітьми й мріє про спільні подорожі Україною.

Що відомо про фактор V Лейдена?

Джерело National Library of Medicine

Фактор V Лейдена – це специфічна генетична мутація, яка впливає на процес згортання крові та значно підвищує ризик тромбоутворення у судинах. Згідно з даними клінічних досліджень, ця мутація виникає внаслідок зміни у гені, що кодує згортальний білок фактор V.

В результаті цієї зміни формується варіант, який називають "Фактор V Лейдена". Така мутація робить фактор V стійким до дії одного з природних антикоагулянтів – активованого протеїну C. Саме тому у людей з цією мутацією кров значно частіше згортається, що створює підвищений ризик виникнення тромбів у венах, особливо в ногах (тромбоз глибоких вен) або навіть у легенях (тромбоемболія легеневої артерії).

Найчастіше носії фактору V Лейдена довгий час можуть не знати про свою схильність до підвищеного згортання крові, поки не виникне провокуюча ситуація: хірургічна операція, вагітність, тривале знерухомлення чи інфекційне захворювання. Деякі дослідження зазначають, що ця мутація є найпоширенішою генетичною причиною венозних тромбозів у європейців популяції.