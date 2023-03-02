Ще у двох областях виявили новий штам коронавірусу Кракен

Вже у шістьох областях України виявили новий підвид COVID-штаму Омікрон Кракен. Випадки інфікування діагностували на Львівщині та Черкащині.

Нові випадки Кракена

Про це повідомила завідувачка референс-лабораторії з діагностики ВІЛ/СНІДу, вірусних та особливо небезпечних патогенів ЦГЗ Ірина Демчишина.

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Секвенування (метод визначення) підтвердило варіант Omicron XBB.1.5 ще у двох областях країни – Черкаській та Львівській,

– розповіла Демчишина.

За її словами, цей підвид коронавірусного штаму переноситься пацієнтами легше, проте має здатність швидше передаватися. Для захисту потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення. А якщо відчуваєте симптоми ГРВІ, то одягайте маску та ізолюйтесь якомога швидше.

Раніше Кракен зафіксували в Сумській, Закарпатській, Тернопільській та Одеській областях.

Що відомо про підвид Кракен

XBB.1.5 вперше виявили в США в жовтні 2022 року. З того часу він неухильно поширювався, і зараз його діагностували більш ніж у 50 країнах.

Потенціал XBB.1.5 випередити інші підваріанти та взяти більший шматок інфекційного пирога, ймовірно, обумовлений його здатністю уникати частин імунної системи, які захищають нас від зараження. Це пов’язано зі специфічною мутацією, яка може допомогти йому краще проникати в клітини людини.

Хороша новина полягає в тому, що симптоми та тяжкість перебігу захворювання для людей, інфікованих XBB.1.5, не відрізняються від його попередників, а можливо навіть легші.