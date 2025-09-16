Операцію провели фахівці Лікарні Святого Миколая. Деталі повідомила пресслужба медзакладу, передає 24 Канал.
Що відомо про недугу хлопчика?
Славік – шоста дитина у багатодітній родині. Його мати Оксана розповіла, що помітила на животі сина ущільнення, яке поступово збільшувалося. Після обстеження хлопчику поставили діагноз та призначили курс хіміотерапії.
За словами хірурга й медичного директора Лікарні Святого Миколая Олександра Калінчука, пухлина у нирці дитини сягала близько 10 сантиметрів.
Пухлини у дітей узагалі трапляються рідко, а у пацієнтів з аномаліями нирок – ще рідше. За 25 років моєї роботи дитячим онкологом я мав лише три випадки підковоподібних нирок,
– зазначив лікар.
Деталі операції?
Хлопчикові провели складну операцію за участю мультидисциплінарної команди. Медики розповіли, що втручання пройшло успішно, і стан Славіка поступово поліпшується.
Що таке підковоподібна нирка і чому це складно
За даними Сleveland Сlinic, підковоподібна нирка – це вроджена аномалія, коли дві нирки з'єднуються між собою через нижні (або рідше верхні) полюси, утворюючи "перешийок".
Часто така нирка розташована нижче звичайного рівня, має змінене кровопостачання (додаткові чи аномальні судини) та особливу будову мисково-чашкової системи.
У більшості випадків підковоподібна нирка не проявляється симптомами і виявляється випадково під час обстежень.
Проте при наявності ускладнень (наприклад, обструкції шляхів відтоку сечі, гідронефрозу, утворення каменів, інфекцій сечовивідних шляхів або навіть пухлин) потрібне хірургічне втручання.