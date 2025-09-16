Операцию провели специалисты Больницы Святого Николая. Детали сообщила пресс-служба медучреждения, передает 24 Канал.
Что известно о болезни мальчика?
Славик – шестой ребенок в многодетной семье. Его мать Оксана рассказала, что заметила на животе сына уплотнение, которое постепенно увеличивалось. После обследования мальчику поставили диагноз и назначили курс химиотерапии.
По словам хирурга и медицинского директора Больницы Святого Николая Александра Калинчука, опухоль в почке ребенка достигала около 10 сантиметров.
Опухоли у детей вообще случаются редко, а у пациентов с аномалиями почек – еще реже. За 25 лет моей работы детским онкологом я имел только три случая подковообразных почек,
– отметил врач.
Детали операции?
Мальчику провели сложную операцию с участием мультидисциплинарной команды. Медики рассказали, что вмешательство прошло успешно, и состояние Славика постепенно улучшается.
Что такое подковообразная почка и почему это сложно
По данным Сleveland СІіпіс, подковообразная почка – это врожденная аномалия, когда две почки соединяются между собой через нижние (или реже верхние) полюса, образуя "перешеек".
Часто такая почка расположена ниже обычного уровня, имеет измененное кровоснабжение (дополнительные или аномальные сосуды) и особое строение лоханочно-чашечной системы.
В большинстве случаев подковообразная почка не проявляется симптомами и обнаруживается случайно во время обследований.
Однако при наличии осложнений (например, обструкции путей оттока мочи, гидронефроза, образования камней, инфекций мочевыводящих путей или даже опухолей) требуется хирургическое вмешательство.