Операцию провели специалисты Больницы Святого Николая. Детали сообщила пресс-служба медучреждения, передает 24 Канал.

Смотрите также Военный с тяжелыми ранениями не смог получить лечение из-за бюрократии: реакция Минздрава

Что известно о болезни мальчика?

Славик – шестой ребенок в многодетной семье. Его мать Оксана рассказала, что заметила на животе сына уплотнение, которое постепенно увеличивалось. После обследования мальчику поставили диагноз и назначили курс химиотерапии.

По словам хирурга и медицинского директора Больницы Святого Николая Александра Калинчука, опухоль в почке ребенка достигала около 10 сантиметров.

Опухоли у детей вообще случаются редко, а у пациентов с аномалиями почек – еще реже. За 25 лет моей работы детским онкологом я имел только три случая подковообразных почек,

– отметил врач.

Детали операции?

Мальчику провели сложную операцию с участием мультидисциплинарной команды. Медики рассказали, что вмешательство прошло успешно, и состояние Славика постепенно улучшается.

Что такое подковообразная почка и почему это сложно