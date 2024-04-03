Лікарку з Львівщини судитимуть за смерть пацієнта

На Львівщині лікарку Сколівської центральної лікарні судитимуть за смерть пацієнта. Її чи то халатність, чи то недостатня кваліфікація стали причиною смерті чоловіка.

Лікарка не діагностувала інфаркт

Зазначають, що лікарка не змогла розпізнати гострий інфаркт міокарда. Натомість поставила діагноз – ішемічна хвороба серця.

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Враховучи те, що при інфаркті чоловік потребував термінової госпіталізації й невідкладної допомоги, а лікарка відпустила його – це призвело до зупинки серця.

"Лікарка відпустила пацієнта, що звернувся до неї з високим артеріальним тиском та болем за грудиною. І він прямо з лікарні пішов на роботу, де приблизно о 18:00 помер на робочому місці", – ідеться у повідомленні прокуратури.

Некомпетентність лікарки доведена

Експертиза встановила, що причиною смерті хворого став гострий інфаркт, який ускладнився порушенням скоротливої функції серцевого м'язу, що власне і спричинило зупинку серця.

Поліція констатувала, що чоловік помер через неналежне виконання обов'язків лікаркою-терапевтом, яка встановила невірний діагноз і не направила пацієнта на консультацію до кардіолога, що призвело до смерті людини.

Що їй загрожує

Оскільки вину лікарки доведено, їй загрожує позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 5 років, виправні роботи або обмеження волі на 2 роки, або позбавлення волі на той самий термін.