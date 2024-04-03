Врач не диагностировала инфаркт

Отмечают, что врач не смогла распознать острый инфаркт миокарда. Зато поставила диагноз – ишемическая болезнь сердца.

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Учитывая то, что при инфаркте мужчина нуждался в срочной госпитализации и неотложной помощи, а врач отпустила его – это привело к остановке сердца.

"Врач отпустила пациента, обратившегося к ней с высоким артериальным давлением и болью за грудиной. И он прямо из больницы пошел на работу, где примерно в 18:00 умер на рабочем месте", – говорится в сообщении прокуратуры.

Некомпетентность врача доказана

Экспертиза установила, что причиной смерти больного стал острый инфаркт, который осложнился нарушением сократительной функции сердечной мышцы, что собственно и повлекло остановку сердца.

Полиция констатировала, что мужчина умер из-за ненадлежащего исполнения обязанностей врачом-терапевтом, которая установила неверный диагноз и не направила пациента на консультацию к кардиологу, что привело к смерти человека.

Что ей грозит

Поскольку вина врача доказана, ей грозит лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет, исправительные работы или ограничение свободы на 2 года, или лишение свободы на тот же срок.