У Лондонському пабі клієнти замовили 4 текіли і потрапили в лікарню з опіками

Нічний клуб у Лондоні оштрафували на 120 000 фунтів стерлінгів через те, що їх клієнти отримали серйозні опіки після випитої текіли. Річ у тім, що до текіли їм подали каустичну соду замість солі.

Міська рада Вестмінстера повідомила, що постраждали унаслідок цих дій четверо людей.

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Що сталось

Клієнти замовили 4 текіли, її традиційно подають із лаймом і сіллю. Втім, бармен переплутав контейнер і подав клієнтам напій із каустичною содою, яка чомусь зберігалася на барній стійці.

Опісля гулянки відвідувачів бару доставили в лікарню з опіками в роті та з блювотою. Уточнюють, що бармен помітив помилку вже після того, як люди випили алкоголь.

Зазначають, що суд звинуватив заклад у порушенні Закону про безпеку та гігієну праці та оштрафував власників на 120 тисяч фунтів.

. Каустична сода — сильний отруйний луг. При потраплянні на слизову чи шкіру, може викликати опіки та виразки. Також сода є токсичною при вдиханні і може завдати непоправної шкоди організму людини.