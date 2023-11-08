Спалах гепатиту А на Вінниччині локалізували, – МОЗ

Спалах гепатиту А у Вінницькій області вдалося локалізувати. Втім, джерело інфікування все ще шукають.

Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Від початку спалаху зареєстровано 274 випадки гепатиту А.

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Спалах на Вінниччині вдалося локалізувати. Ми бачимо, що з'являються нові випадки. Але ці випадки, які виявляються проактивно – шляхом обстеження контактних осіб або у родинних вогнищах. І внаслідок вірусологічних досліджень вдається встановити наявність інфікування,

– повідомив Віктор Ляшко.

За його словами, система Центрів контролю та профілактики хвороб, епіднагляду спрацювала добре. Тож, наразі фахівці шукають джерело. При цьому розглядають декілька варіантів, але вони поки що не підтверджені.

"Як тільки будуть підтверджені, ми вийдемо з комунікацією, які заходи і управлінські рішення прийняті, щоб не повторювати таких спалахів у майбутньому", – додав міністр.

Епідемію не оголошуватимуть

У МОЗ зазначили, що в інших областях фіксують поодинокі випадки теж, але їх в один спалах не об'єднують, а тому не оголошують епідемію.

Водночас у Вінниці триває вакцинація від гепатиту А, передусім вона охоплює групи ризику. Віктор Ляшко повідомив, що вакцинацію проводять препаратом, який закупили для реагування на можливе зростання інфекційних захворювань після теракту росіян на Каховській ГЕС.

Втім, за потреби, у МОЗ обіцяють закупити додаткові партії вакцини. Наразі ж препарату вистачає для щеплення тих груп ризику, які підлягають вакцинації.

Спалах гепатиту А у Вінниці:

24 жовтня у Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А в одному із районів міста. Наступного дня спалах захворювання визнали надзвичайною ситуацією.

28 жовтня в область прибула команда МОЗ на чолі з головним санітарним лікарем Ігорем Кузіним, щоб вивчити ситуацію на місці та вжити всіх необхідних заходів для встановлення джерела інфікування.

До роботи залучені всі служби фахівців Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, група оперативного реагування Центру громадського здоров'я України: лікарі-епідеміологи, фахівці з лабораторної діагностики, біобезпеки та біозахисту.