Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. С начала вспышки зарегистрировано 274 случая гепатита А.

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Вспышку в Винницкой области удалось локализовать. Мы видим, что появляются новые случаи. Но эти случаи проявляются проактивно – путем обследования контактных лиц или в семейных очагах. И в результате вирусологических исследований удается установить наличие инфицирования,

– сообщил Виктор Ляшко.

По его словам, система Центров контроля и профилактики болезней, эпиднадзора сработала хорошо. Поэтому специалисты ищут источник. При этом рассматривают несколько вариантов, но пока они не подтверждены.

"Как только будут подтверждены, мы выйдем с коммуникацией, какие меры и управленческие решения приняты, чтобы не повторять такие вспышки в будущем", – добавил министр.

Эпидемию не будут объявлять

В Минздраве отметили, что в других областях фиксируют единичные случаи тоже, но их в одну вспышку не объединяют, а потому не объявляют эпидемию.

В Виннице продолжается вакцинация от гепатита А, прежде всего она охватывает группы риска. Виктор Ляшко сообщил, что вакцинацию проводят препаратом, закупленным для реагирования на возможный рост инфекционных заболеваний после теракта россиян на Каховской ГЭС.

Впрочем, при необходимости в Минздраве обещают закупить дополнительные партии вакцины. Пока же препарата хватает для прививки тех групп риска, которые подлежат вакцинации.

Справка. Вакцинация от гепатита А не входит в Национальный календарь прививок и не поставляется на коммерческий рынок в большом количестве, поскольку его используют по эпидемическим показаниям при определенной эпидемической ситуации.

Вспышка гепатита А в Виннице: