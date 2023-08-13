В лікуванні алкогольної залежності використовують рецептурні ліки, які призначає тільки лікар, та психотерапію – сімейну, когнітивно-поведінкову, групову. А кодування під час лікування алкоголізму не допомагає.

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Як покращити ефективність лікування алкоголізму

Щоб одужати, потрібно зосередитися на зміні звичок та здоровому способі життя. Ось що можна зробити самостійно:

дати зрозуміти друзям та сім'ї, що ви не вживаєте алкоголь, і попросити у них підтримки. Можливо, доведеться дистанціюватися від людей та ситуацій, які заважають одужати;

розвивати здорові звички. Хороший сон, регулярна фізична активність, управління стресом та правильне харчування часто полегшують процес одужання;

вибирати заняття, які не пов'язані з алкоголем. Можна прогулятись, зайнятися спортом, сходити в кіно, знайти нове хобі чи повернутися до старого. Альтернатива алкоголю – малювання, настільні ігри, робота по дереву, гра на музичному інструменті та інші заняття.

Звичайно, якось безглуздо думати, що якщо починаєш займатися різьбленням по дереву, то одразу забуваєш про алкоголь. Тому тут важливо дотримуватись комплексного підходу, працювати зі спеціалістами та розуміти, навіщо це потрібно.