В лечении алкогольной зависимости используют рецептурные лекарства, которые назначает только врач, и психотерапию – семейную, когнитивно-поведенческую, групповую. А кодирование при лечении алкоголизма не помогает.

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Как улучшить эффективность лечения алкоголизма

Чтобы поправиться, нужно сосредоточиться на изменении привычек и здоровом образе жизни. Вот что можно сделать самостоятельно:

дать понять друзьям и семье, что вы не употребляете алкоголь, и попросить у них поддержки. Возможно, придется дистанцироваться от людей и ситуаций, мешающих поправиться;

развивать здоровые привычки. Хороший сон, регулярная физическая активность, управление стрессом и правильное питание часто облегчают выздоровление;

выбирать занятия, не связанные с алкоголем. Можно прогуляться, заняться спортом, сходить в кино, найти новое хобби или вернуться к старику. Альтернатива алкоголю – рисование, настольные игры, работа по дереву, игра на музыкальном инструменте и другие занятия.

Конечно, как-то глупо думать, что если начинаешь заниматься резьбой по дереву, то сразу забываешь об алкоголе. Поэтому здесь важно придерживаться комплексного подхода, работать со специалистами и понимать зачем это нужно.