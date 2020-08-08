Ліки від коронавірусу: лами можуть врятувати людство – дослідження
Дослідники у Перу вивчають антитіла лам для боротьби з коронавірусом. Раніше, особливості імунної системи цих тварин вже вивчали для подолання грипу та вірусу імунодефіциту людини.
В лабораторіях Бельгії теж досліджують лам. Про це пише AP.
На часі Вакцина проти COVID-19 може з'явитись в середині 2021 року, – ВООЗ
Там виявили, що їх антитіла можуть бути корисними проти САРС-1 та МЕРС – 2-х інших коронавірусів.
Вчені наголошують, що необхідні додаткові дослідження. Тож знадобиться певний час, поки отриманні дані можна буде використати для виготовлення вакцини проти COVID-19.
Вакцина проти COVID-19: що відомо
- Раніше президент Володимир Зеленський сказав, що Україна має стати країною, яка одна з перших отримає вакцину від коронавірусу.
- Ляшко ж повідомляв, що Україна не буде розробляти власну вакцину від COVID-19. Адже не має необхідного обладнання.
- У ВООЗ сподіваються, що вакцина проти COVID-19 вже буде доступною в середині 2021 року.
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