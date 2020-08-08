Дослідники у Перу вивчають антитіла лам для боротьби з коронавірусом. Раніше, особливості імунної системи цих тварин вже вивчали для подолання грипу та вірусу імунодефіциту людини.

В лабораторіях Бельгії теж досліджують лам. Про це пише AP.

На часі Вакцина проти COVID-19 може з'явитись в середині 2021 року, – ВООЗ

Там виявили, що їх антитіла можуть бути корисними проти САРС-1 та МЕРС – 2-х інших коронавірусів.

Вчені наголошують, що необхідні додаткові дослідження. Тож знадобиться певний час, поки отриманні дані можна буде використати для виготовлення вакцини проти COVID-19.

Вакцина проти COVID-19: що відомо