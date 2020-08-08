Исследователи в Перу изучают антитела лам для борьбы с коронавирусом. Ранее, особенности иммунной системы этих животных уже изучали для преодоления гриппа и вируса иммунодефицита человека.

В лабораториях Бельгии тоже исследуют лам. Об этом пишет AP.

Важно Вакцина против COVID-19 может появиться в середине 2021 года, – ВОЗ

Там обнаружили, что их антитела могут быть полезным против SARS-1 и МЕРС – 2-х других коронавирусов.

Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования. Поэтому потребуется определенное время, пока полученные данные можно будет использовать для изготовления вакцины против COVID-19.

Вакцина против COVID-19: что известно