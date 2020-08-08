Лекарства от коронавируса: ламы могут спасти человечество – исследование
Исследователи в Перу изучают антитела лам для борьбы с коронавирусом. Ранее, особенности иммунной системы этих животных уже изучали для преодоления гриппа и вируса иммунодефицита человека.
В лабораториях Бельгии тоже исследуют лам. Об этом пишет AP.
Важно Вакцина против COVID-19 может появиться в середине 2021 года, – ВОЗ
Там обнаружили, что их антитела могут быть полезным против SARS-1 и МЕРС – 2-х других коронавирусов.
Ученые отмечают, что необходимы дополнительные исследования. Поэтому потребуется определенное время, пока полученные данные можно будет использовать для изготовления вакцины против COVID-19.
Вакцина против COVID-19: что известно
- Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что Украина должна стать страной, которая одна из первых получит вакцину от коронавируса.
- Ляшко же сообщал, что Украина не будет разрабатывать собственную вакцину от COVID-19. Ведь не обладает необходимым оборудованием.
- В ВОЗ надеются, что вакцина против COVID-19 уже будет доступна в середине 2021 года.
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