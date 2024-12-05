Заразилася від домашньої кішки: лікарі видалили з ока жінки одразу 4 хробаки

У жінки в Китаї видалили з ока чотири гельмінти, які зазвичай переносять мухи. Лікарям вдалося видалити паразитів і пацієнтка повністю одужала.

У липні 2022 року жінка з Китаю звернулася до офтальмологічного відділення зі скаргами на відчуття стороннього тіла в правому оці, повідомляє 24 Канал з посиланням на BMC Ophthalmology.

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Історія хвороби

Спочатку їй призначили антибіотикові краплі, проте через місяць симптоми лише посилились: з'явилися свербіж, почервоніння та стійке відчуття чогось зайвого.

При повторному обстеженні лікарі виявили значне запалення верхньої повіки та чотири маленьких білих хробака у слизовій оболонці ока. Їх видалили під анестезією, і через два місяці жінка успішно одужала без жодних рецидивів.

Як відбулося зараження

Лікарі провели генетичне тестування видалених черв'яків і встановили, що вони належать до виду Thelazia callipaeda, які зазвичай розносять мухи. Цікаво, що жінка працювала в офісі в центрі Пекіна та не пам'ятала про жодні контакти з комахами. Але в її домашньої кішки було захворювання очей, і медики вважають, що саме тварина могла стати джерелом інфекції.

Після видалення паразитів жінці промили кон’юнктивний мішок та призначили краплі з антибіотиком гатифлоксацином. Протягом тижня після цього симптоми значно зменшилися, і через два місяці жінка повністю одужала.

Цей випадок підкреслює, що ризик зараження паразитарними захворюваннями може статися навіть у великому місті.