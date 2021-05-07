Лідери ЄС збираються на саміт: обговорять скасування патентів на вакцини від COVID-19

Лідери країн Євросоюзу обговорять можливість скасування патентів на вакцину від коронавірусу. Розмова відбудеться під час саміту у Порту 7– 8 травня.

Цей саміт стане першою очною зустріччю лідерів 27 країн Євросоюзу у 2021 році. Під час зустрічей у Порту європейські лідери мають схвалити 3 пріоритетні цілі.

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Про які цілі мовиться

рівень зайнятості у ЄС не менший, аніж 78%;

не менше 60% дорослого населення продовжує навчання на різноманітних курсах;

скорочення кількості людей у зоні ризику перед бідністю або соціальною ізоляцією, на не менше, аніж на 15 мільйонів осіб.

Відмова від патентів на вакцину: головне

Адміністрація президента США підтримала ідею відмовитися від патентів на вакцини від коронавірусу. Глава ВООЗ Тедрос Адан Гебреєсус назвав таке рішення "історичним".

Адміністрація (США – 24 канал) непохитно вірить у захист інтелектуальної власності, але, щоб покласти край цій пандемії, вона підтримує відмову від такого виду захисту для вакцин проти COVID-19,

– заявив глава ВООЗ.

За словами Гебреєсуса, це демонструє турботу про людей як пріоритет. Глава ВООЗ наголосив, що це дуже важливо у такий складний час.