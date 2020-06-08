Кримські правозахисники стверджують, що в анексованому Росією Криму навмисно занижують статистику захворюваності на коронавірус та летальності внаслідок хвороби.

В анексованому Криму навмисно спотворюють статистику летальності та захворюваності на COVID-19, щоб продовжити послаблення карантинних обмежень. Про це заявили в громадському об’єднанні "Кримська правозахисна група".

До теми Коронавірус в окупованому Криму: майже тисяча осіб в обсерваторах

Станом на 8 червня у Криму та Севастополі офіційно зареєстрували 623 хворих на коронавірус та 17 летальних випадків. Натомість одужали вже 458 людей.

Результати моніторингу дають підстави вважати, що після переходу до поетапного виходу з карантину офіційні цифри про кількість випадків зараження і кількості смертей від COVID-19 цілеспрямовано занижуються з метою подальшого зняття обмежень,

– йдеться у повідомленні.