Пресслужба прем'єр-міністра Ізраїлю повідомила, що Беннетт "провів нараду щодо питання посилення контролю за дотриманням правил під час боротьби з коронавірусом". Участь у ній взяли міністри, радники та інші представники влади.

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Під час наради ухвалили "рішення сконцентрувати всі аспекти контролю у міністерстві внутрішньої безпеки".

За даними пресслужби, "міністерство представило прем'єр-міністру всеосяжний план національних зусиль щодо забезпечення дотримання правил під час боротьби з COVID-19".

План передбачає комплекс "використання технологічних засобів та контролю на місцях, який здійснюватимуть співробітники поліції Ізраїлю та інспектори муніципалітетів".

Беннетт заявив, що "наша мета полягає у тому, щоб встановити розумні принципи контролю, поряд з рішучим і дієвим припиненням порушень".

Той, хто порушує обмеження, наражає на небезпеку своє здоров'я і здоров'я громадян Ізраїлю. Ми не допустимо цього. Мутація Дельти стрімко поширюється по всьому світу,

– наголосив прем'єр-міністр.

Що ухвалив Беннет

Притягати до кримінальної відповідальності людей, які свідомо порушують самоізоляцію.

Контролювати дотримання карантинних правил під час свят та масових заходів. Зокрема, весіль.

Оптимізувати процес контролю у країні.

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