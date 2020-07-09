Лише за квітень та червень в Україні госпіталізували 18 724 пацієнтів з коронавірусом, 3472 з яких потребували допомоги у відділеннях інтенсивної терапії.

18–19% госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 потребували допомоги у відділеннях інтенсивної терапії, повідомляє пресслужба Національної служби здоров'я.

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Загалом госпіталізація знадобилася менше, ніж половині пацієнтів з коронавірусом. Також у НСЗУ зазначили, що рівень кількості пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії в Україні менший за загальносвітовий – 18–19% проти 25%.

Загальне число госпіталізованих з встановленим COVID-19 у червні зросло на 28%, втім перевантаження лікарень немає.

До слова, на лікування пацієнтів з коронавірусом НСЗУ виділила медичним установам майже 1,7 мільярда гривень.

Ситуація з COVID-19 в Україні

За минулу добу в Україні виявили 810 випадків зараження коронавірусом, найбільше з яких знову на Львівщині (+119). На жаль, ще 21 пацієнт помер від ускладнень, спричинених хворобою.

Припри це від учора виписали 665 людей, адже вони вже подолали COVID-19.

Зазначимо, що за минулу добу в Україні провели 27 584 тестування на виявлення коронавірусної інфекції. З них 13 568 методом ПЛР, а ще 14 016 методом ІФА.

Від початку пандемії в Україні зафіксували 51 224 випадки зараження коронавірусом. 23 784 пацієнтів вже вилікувались, але 1 317 хворих померли.