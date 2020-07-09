Каждый пятый пациент с COVID-19 в Украине попадает в реанимацию
Только за апрель и июнь в Украине госпитализировали 18 724 пациента с коронавирусом, 3472 из которых нуждались в помощи в отделениях интенсивной терапии.
18-19% госпитализированных пациентов с COVID-19 нуждались в помощи в отделениях интенсивной терапии, сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья.
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В целом госпитализация понадобилась меньше, чем половине пациентов с коронавирусом. Также в НСЗУ отметили, что уровень количества пациентов в отделениях интенсивной терапии в Украине меньше общемировой – 18-19% против 25%.
Общее число госпитализированных с установленным COVID-19 в июне выросло на 28%, впрочем перегруза больниц нет.
К слову, на лечение пациентов с коронавирусом НСЗУ выделил медицинским учреждениям почти 1,7 миллиарда гривен.
Ситуация с COVID-19 в Украине
За прошедшие сутки в Украине обнаружили 810 случаев заражения коронавирусом, крупнейшее из которых снова на Львовщине (+119). К сожалению, еще 21 пациент умер от осложнений, вызванных болезнью.
Несмотря на это со вчера выписали 665 людей, ведь они уже преодолели COVID-19.
Отметим, что за минувшие сутки в Украине провели 27 584 тестирования на выявление коронавирусной инфекции. Из них 13 568 методом ПЦР, а еще 14 016 методом ИФА.