Только за апрель и июнь в Украине госпитализировали 18 724 пациента с коронавирусом, 3472 из которых нуждались в помощи в отделениях интенсивной терапии.

18-19% госпитализированных пациентов с COVID-19 нуждались в помощи в отделениях интенсивной терапии, сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья.

Статистика за 9 мая В Украине зафиксировали 810 новых случаев COVID-19: ситуация в областях

В целом госпитализация понадобилась меньше, чем половине пациентов с коронавирусом. Также в НСЗУ отметили, что уровень количества пациентов в отделениях интенсивной терапии в Украине меньше общемировой – 18-19% против 25%.

Общее число госпитализированных с установленным COVID-19 в июне выросло на 28%, впрочем перегруза больниц нет.

К слову, на лечение пациентов с коронавирусом НСЗУ выделил медицинским учреждениям почти 1,7 миллиарда гривен.

Ситуация с COVID-19 в Украине

За прошедшие сутки в Украине обнаружили 810 случаев заражения коронавирусом, крупнейшее из которых снова на Львовщине (+119). К сожалению, еще 21 пациент умер от осложнений, вызванных болезнью.

Несмотря на это со вчера выписали 665 людей, ведь они уже преодолели COVID-19.

Отметим, что за минувшие сутки в Украине провели 27 584 тестирования на выявление коронавирусной инфекции. Из них 13 568 методом ПЦР, а еще 14 016 методом ИФА.

От начала пандемии в Украине зафиксировали 51 224 случая заражения коронавирусом. 23 784 пациентов уже вылечились, но 1 317 больных умерли.