Голові Житомирської обласної ради Володимиру Ширмі діагностували коронавірус. Також COVID-19 підтвердили й в очільника Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадника.

Обидва посадовці повідомили про свої діагнози на своїх сторінках у фейсбуці, повідомляє 24 канал.

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COVID-19 в очільника Житомирської облради

Володимир Ширма повідомив, що зробив ПЛР-тест на коронавірус і він виявився позитивним. Зараз чиновник перебуває на лікарняному.

За його словами, до цього був у відпустці, тож не контактував зі співробітниками обласної ради та обласної державної адміністрації.

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Олександр Стадник повідомив, що звернувся до лікаря через високу температуру, біль у горлі та інші типові симптоми коронавірусу.

Його зразки відправили для проведення ПЛР-тестування. Результати аналізу підтвердили наявність захворювання.