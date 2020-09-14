Коронавірус виявили у голів Миколаївської ОДА та облради Житомира
Голові Житомирської обласної ради Володимиру Ширмі діагностували коронавірус. Також COVID-19 підтвердили й в очільника Миколаївської обласної державної адміністрації Олександра Стадника.
Обидва посадовці повідомили про свої діагнози на своїх сторінках у фейсбуці, повідомляє 24 канал.
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COVID-19 в очільника Житомирської облради
Володимир Ширма повідомив, що зробив ПЛР-тест на коронавірус і він виявився позитивним. Зараз чиновник перебуває на лікарняному.
За його словами, до цього був у відпустці, тож не контактував зі співробітниками обласної ради та обласної державної адміністрації.
Що відомо про стан голови Миколаївської ОДА
Олександр Стадник повідомив, що звернувся до лікаря через високу температуру, біль у горлі та інші типові симптоми коронавірусу.
Його зразки відправили для проведення ПЛР-тестування. Результати аналізу підтвердили наявність захворювання.