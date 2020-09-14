Главе Житомирского областного совета Владимиру Ширме диагностировали коронавирус. Также COVID-19 подтвердили и у главы Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.

Оба чиновника сообщили о своих диагнозах на своих страницах в Фейсбуке, сообщает 24 канал.

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COVID-19 у главы Житомирского облсовета

Владимир Ширма сообщил, что сделал ПЦР-тест на коронавирус и он оказался положительным. Сейчас чиновник находится на больничном.

По его словам, до этого был в отпуске, поэтому не контактировал с сотрудниками областного совета и областной государственной администрации.

Что известно о состоянии главы Николаевской ОГА

Александр Стадник сообщил, что обратился к врачу из-за высокой температуры, боли в горле и других типичных симптомах коронавируса.

Его образцы отправили для проведения ПЦР-тестирования. Результаты анализа подтвердили наличие заболевания.