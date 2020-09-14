Коронавирус обнаружили у глав Николаевской ОГА и облсовета Житомира
Главе Житомирского областного совета Владимиру Ширме диагностировали коронавирус. Также COVID-19 подтвердили и у главы Николаевской областной государственной администрации Александра Стадника.
Оба чиновника сообщили о своих диагнозах на своих страницах в Фейсбуке, сообщает 24 канал.
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COVID-19 у главы Житомирского облсовета
Владимир Ширма сообщил, что сделал ПЦР-тест на коронавирус и он оказался положительным. Сейчас чиновник находится на больничном.
По его словам, до этого был в отпуске, поэтому не контактировал с сотрудниками областного совета и областной государственной администрации.
Что известно о состоянии главы Николаевской ОГА
Александр Стадник сообщил, что обратился к врачу из-за высокой температуры, боли в горле и других типичных симптомах коронавируса.
Его образцы отправили для проведения ПЦР-тестирования. Результаты анализа подтвердили наличие заболевания.