В Україні протягом тижня від COVID-19 померли 203 людини, – МОЗ

В Україні все частіше виявляють випадки захворювань на COVID-19. Так, протягом тижня від коронавірусу померли 203 людини.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Таким чином, хвороба прогресує.

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Що з COVID-19 в Україні

З 10 по 16 жовтня в Україні зафіксовано 22 914 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 2 439, а медпрацівників – 456.

До речі, 104 637 людей вакциновано проти COVID-19.

За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 7,1% становлять перші дози, 4,8% – другі дози, 75,1% – перші бустерні дози, 13,1% другі бустерні дози.

Також за минулий тиждень:

госпіталізовано – 4 797 осіб,

летальних випадків – 203,

одужало – 34 576 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 5 279 346 осіб;,

одужало – 5 095 437 особи,

летальних випадків – 109 819,

проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 495 903.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 146 963 особи, з них дві дози отримали 15 337 754 осіб, першу бустерну дозу – 2 517 241 особа, другу бустерну дозу – 75 231.

Важливо, що майже 809 тисяч осіб не отримали другу дозу, а понад 12,8 мільйона – першу бустерну дозу.

Традиційно нагадуємо про необхідність захистити себе від ризиків госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби,

– зазначили у МОЗ.

В Україну доставили нову вакцину

В Україну доставили вакцину проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech, яка розроблена спеціально проти штаму Омікрон.

Вакцина має назву Comirnaty Original/Omicron BA.1, усього Україна отримала понад 500 тисяч доз.

Ця вакцина призначена виключно для тих людей, які робитимуть перше або друге бустерне щеплення від коронавірусу – тих, хто вже має первинний курс вакцинації.

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