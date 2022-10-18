В Україні протягом тижня від COVID-19 померли 203 людини, – МОЗ
В Україні все частіше виявляють випадки захворювань на COVID-19. Так, протягом тижня від коронавірусу померли 203 людини.
Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Таким чином, хвороба прогресує.
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Що з COVID-19 в Україні
З 10 по 16 жовтня в Україні зафіксовано 22 914 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби. З них дітей – 2 439, а медпрацівників – 456.
До речі, 104 637 людей вакциновано проти COVID-19.
За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 7,1% становлять перші дози, 4,8% – другі дози, 75,1% – перші бустерні дози, 13,1% другі бустерні дози.
Також за минулий тиждень:
- госпіталізовано – 4 797 осіб,
- летальних випадків – 203,
- одужало – 34 576 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 5 279 346 осіб;,
- одужало – 5 095 437 особи,
- летальних випадків – 109 819,
- проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 495 903.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 146 963 особи, з них дві дози отримали 15 337 754 осіб, першу бустерну дозу – 2 517 241 особа, другу бустерну дозу – 75 231.
Важливо, що майже 809 тисяч осіб не отримали другу дозу, а понад 12,8 мільйона – першу бустерну дозу.
Традиційно нагадуємо про необхідність захистити себе від ризиків госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби,
– зазначили у МОЗ.
В Україну доставили нову вакцину
В Україну доставили вакцину проти коронавірусу від Pfizer-BioNTech, яка розроблена спеціально проти штаму Омікрон.
Вакцина має назву Comirnaty Original/Omicron BA.1, усього Україна отримала понад 500 тисяч доз.
Ця вакцина призначена виключно для тих людей, які робитимуть перше або друге бустерне щеплення від коронавірусу – тих, хто вже має первинний курс вакцинації.
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