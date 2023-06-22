Можливий новий спалах: за тиждень на коронавірус захворіло понад 100 дітей

Протягом минулого тижня, з 12 по 18 червня, коронавірус виявили у 1 308 людей, серед яких 102 дитини і 25 медичних працівників.

Ситуація з коронавірусом в Україні

Таку інформацію надав головний санітарний лікар Ігор Кузін. За його словами, хоча кількість випадків COVID-19 в Україні зменшується влітку, все ще зафіксовуються нові випадки коронавірусу. Тому важливо продовжувати вакцинацію.

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Все менше людей звертаються за щепленням проти коронавірусу. Наразі менше 70% населення захищені від COVID-19, і серед людей старше 60 років ця цифра становить менше 30%. Статистика щодо коронавірусу в Україні, надана МОЗом, показує, що протягом 7 днів у червні COVID-19 підтвердили у 102 дітей. Найбільше випадків зафіксовано серед людей старше 60 років: 568 випадків, з них 13 летальних.

Це означає, що восени існує ризик нової хвилі захворюваності, тому зараз кожен повинен оновити свій захист, щоб мати сформований імунітет та знизити ризики для свого здоров'я,

– підкреслив Кузін.

Вакцинація проти коронавірусу

Станом на середину червня першу бустерну дозу вже отримали 3 223 164 людини, а другу бустерну дозу – 335 065. Через 5 місяців після першої вакцинації необхідно отримати перший бустер. Другий бустер рекомендовано всім повнолітнім через мінімум 4 місяці після першої дози.

"В Україні дозволена вакцинація проти COVID-19 від 5-річного віку. Для щеплень дітей 5-11 років використовують спеціальну вакцину Comirnaty, одна доза якої містить втричі менше активної речовини, ніж вакцина для людей, старших 12 років", – нагадав лікар.

Також він повідомив, що в Україні є понад 7 мільйонів доз вакцини, які надаються безкоштовно населенню. Транспортування вакцин здійснюється регулярно, тому в кожному регіоні є достатня кількість доз для проведення вакцинації.

Загалом, з початку вакцинаційної кампанії в Україні було проведено 35 533 427 щеплень проти COVID-19, у минулому тижні – 13 754.