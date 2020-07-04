В Україні підтвердили 914 нових випадків зараження COVID-19, загалом 47 677. Антирейтинг досі очолює Львівщина. В Одесі захворювання виявили у 8-місячної дитини. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 липня.

Новини про коронавірус в Україні 4 липня

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Статистика поширення COVID-19

Загалом в Україні підтвердили 47 677 випадків інфікування. 1227 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 21 155 людей одужали.

Кількість підтверджених випадків по областях

Львівська область – 6059 (+176)

Київ – 5465 (+118)

Чернівецька область – 4972 (+37)

Рівненська область – 4041 (+91)

Закарпатська область – 3214 (+88)

Київська область – 2747 (+45)

Волинська область – 2663 (+92)

Івано-Франківська область – 2598 (+54)

Харківська область – 2311 (+56)

Тернопільська область – 2025 (+35)

Вінницька область – 1936 (+21)

Одеська область – 1835 (+43)

Житомирська область – 1447 (+12)

Дніпропетровська область – 1110 (+7)

Хмельницька область – 828 (+6)

Кіровоградська область – 657 (+4)

Черкаська область – 657 (+4)

Донецька область – 599

Запорізька область – 588 (+9)

Чернігівська область – 560 (+6)

Миколаївська область – 455 (+5)

Полтавська область – 322

Сумська область – 308 (+4)

Херсонська область – 196 (+1)

Луганська область – 84

Кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні

Чернівецька область – 185 (+2)

Львівська область – 159 (+2)

Київ – 114 (+2)

Івано-Франківська область – 103

Закарпатська область – 102

Харківська область – 90 (+3)

Рівненська область – 75 (+1)

Волинська область – 67 (+4)

Київська область – 51

Кіровоградська область – 31

Житомирська область – 30

Вінницька область – 30

Тернопільська область – 29

Черкаська область – 26

Одеська область – 24

Дніпропетровська область – 23

Хмельницька область – 19

Запорізька область – 17

Полтавська область – 13

Чернігівська область – 11

Миколаївська область – 10

Донецька область – 10 (+1)

Сумська область – 5

Херсонська область – 3

Луганська область – 0

Скільки людей одужали по областях

Чернівецька область – 2120 (+72)

Рівненська область – 2016 (+87)

Київ – 1769 (+36)

Київська область – 1503 (+100)

Вінницька область – 1296 (+30)

Тернопільська область – 1230 (+16)

Харківська область – 1188 (+21)

Івано-Франківська область – 1129 (+21)

Закарпатська область – 999 (+12)

Дніпропетровська область – 959 (+24)

Житомирська область – 950 (+53)

Львівська область – 890 (+17)

Одеська область – 822 (+35)

Волинська область – 801 (+18)

Хмельницька область – 589 (+17)

Кіровоградська область – 559 (+6)

Черкаська область – 517 (+12)

Запорізька область – 444 (+2)

Миколаївська область – 293 (+5)

Полтавська область – 274

Сумська область – 247 (+7)

Херсонська область – 181 (+2)

Донецька область – 173 (+3)

Чернігівська область – 145

Луганська область – 61 (+1)

Скільки медиків заразилося COVID-19

За минулу добу COVID-19 виявили ще у 63 медпрацівників. Від початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 6 937 медиків. На жаль, щонайменше 43 з них померли від ускладнень. Понад 4 331 працівник медичної сфери одужав.



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Коронавірус у ЗСУ

У Збройних силах України за добу 3 липня виявили ще 11 нових випадків зараження COVID-19. Загалом в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 170 військових.

В Одесі захворіла 8-місячна дитина

В Одесі захворювання на COVID-19 підтвердили у 8-місячної дитини. Наразі її госпіталізували до міської інфекційної лікарні. Усього в області на коронавірус хворіють 19 дітей віком до 2 років. Серед них немає хворих у тяжкому стані.

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Як утилізувати рукавички і маски у домашніх умовах

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розповіли, як правильно утилізувати засоби індивідуального захисту у домашніх умовах.

Як утилізувати ЗІЗ вдома:

Відходи масок і рукавичок складати в пакет,

Щільно зав’язати пакет,

Витримати його в домашніх умовах приблизно 72 години.

У трьох областях розпочали підготовку лікарень другої і третьої хвилі

За словами голови МОЗ Максима Степанова, у тих регіонах, де найбільша заповненість ліжок, вже розпочато підготовку до розгортання лікарень другої та третьої хвилі у зв'язку із суттєвим зростанням кількості хворих на коронавірусну хворобу і зростанням кількості госпіталізацій. Цими областями наразі є Закарпатська, Волинська і Рівненська.

Степанов додав, заповненість ліжок у Волинській і Львівській областях, а також у Києві, які лідирують в антирейтингу за кількістю хворих, знаходиться на позначці 41-44%.

Які області не готові до послаблення карантину

Станом на 4 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:

Київ,

Волинська область,

Донецька область,

Закарпатська область,

Івано-Франківська область,

Львівська область,

Рівненська область,

Чернігівська область,

У порівнянні зі списком попереднього дня, з нього виключили Харківську та Чернівецьку області, які нині вийшли на прийнятні показники захворюваності.

Коронавірус у світі 4 липня

Зафіксовано понад 11 мільйонів випадків зараження

Кількість заражених новим коронавірусом у всьому світі перевищила 11 мільйонів. Про це свідчать дані Worldometer

COVID-19 підтвердили у 11 191 681 людини, з них 529 127 померли та 6 330 671 одужали.