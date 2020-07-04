Новини про коронавірус 4 липня: 914 нових випадків, захворіла 8-місячна дитина в Одесі
В Україні підтвердили 914 нових випадків зараження COVID-19, загалом 47 677. Антирейтинг досі очолює Львівщина. В Одесі захворювання виявили у 8-місячної дитини. Це останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 липня.
Новини про коронавірус в Україні 4 липня
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Статистика поширення COVID-19
Загалом в Україні підтвердили 47 677 випадків інфікування. 1227 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусом, 21 155 людей одужали.
Кількість підтверджених випадків по областях
- Львівська область – 6059 (+176)
- Київ – 5465 (+118)
- Чернівецька область – 4972 (+37)
- Рівненська область – 4041 (+91)
- Закарпатська область – 3214 (+88)
- Київська область – 2747 (+45)
- Волинська область – 2663 (+92)
- Івано-Франківська область – 2598 (+54)
- Харківська область – 2311 (+56)
- Тернопільська область – 2025 (+35)
- Вінницька область – 1936 (+21)
- Одеська область – 1835 (+43)
- Житомирська область – 1447 (+12)
- Дніпропетровська область – 1110 (+7)
- Хмельницька область – 828 (+6)
- Кіровоградська область – 657 (+4)
- Черкаська область – 657 (+4)
- Донецька область – 599
- Запорізька область – 588 (+9)
- Чернігівська область – 560 (+6)
- Миколаївська область – 455 (+5)
- Полтавська область – 322
- Сумська область – 308 (+4)
- Херсонська область – 196 (+1)
- Луганська область – 84
Кількість летальних випадків від коронавірусу в Україні
- Чернівецька область – 185 (+2)
- Львівська область – 159 (+2)
- Київ – 114 (+2)
- Івано-Франківська область – 103
- Закарпатська область – 102
- Харківська область – 90 (+3)
- Рівненська область – 75 (+1)
- Волинська область – 67 (+4)
- Київська область – 51
- Кіровоградська область – 31
- Житомирська область – 30
- Вінницька область – 30
- Тернопільська область – 29
- Черкаська область – 26
- Одеська область – 24
- Дніпропетровська область – 23
- Хмельницька область – 19
- Запорізька область – 17
- Полтавська область – 13
- Чернігівська область – 11
- Миколаївська область – 10
- Донецька область – 10 (+1)
- Сумська область – 5
- Херсонська область – 3
- Луганська область – 0
Скільки людей одужали по областях
- Чернівецька область – 2120 (+72)
- Рівненська область – 2016 (+87)
- Київ – 1769 (+36)
- Київська область – 1503 (+100)
- Вінницька область – 1296 (+30)
- Тернопільська область – 1230 (+16)
- Харківська область – 1188 (+21)
- Івано-Франківська область – 1129 (+21)
- Закарпатська область – 999 (+12)
- Дніпропетровська область – 959 (+24)
- Житомирська область – 950 (+53)
- Львівська область – 890 (+17)
- Одеська область – 822 (+35)
- Волинська область – 801 (+18)
- Хмельницька область – 589 (+17)
- Кіровоградська область – 559 (+6)
- Черкаська область – 517 (+12)
- Запорізька область – 444 (+2)
- Миколаївська область – 293 (+5)
- Полтавська область – 274
- Сумська область – 247 (+7)
- Херсонська область – 181 (+2)
- Донецька область – 173 (+3)
- Чернігівська область – 145
- Луганська область – 61 (+1)
Скільки медиків заразилося COVID-19
За минулу добу COVID-19 виявили ще у 63 медпрацівників. Від початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 6 937 медиків. На жаль, щонайменше 43 з них померли від ускладнень. Понад 4 331 працівник медичної сфери одужав.
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Коронавірус у ЗСУ
У Збройних силах України за добу 3 липня виявили ще 11 нових випадків зараження COVID-19. Загалом в лавах ЗСУ на коронавірус хворіють 170 військових.
В Одесі захворіла 8-місячна дитина
В Одесі захворювання на COVID-19 підтвердили у 8-місячної дитини. Наразі її госпіталізували до міської інфекційної лікарні. Усього в області на коронавірус хворіють 19 дітей віком до 2 років. Серед них немає хворих у тяжкому стані.
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Як утилізувати рукавички і маски у домашніх умовах
У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів розповіли, як правильно утилізувати засоби індивідуального захисту у домашніх умовах.
Як утилізувати ЗІЗ вдома:
- Відходи масок і рукавичок складати в пакет,
- Щільно зав’язати пакет,
- Витримати його в домашніх умовах приблизно 72 години.
У трьох областях розпочали підготовку лікарень другої і третьої хвилі
За словами голови МОЗ Максима Степанова, у тих регіонах, де найбільша заповненість ліжок, вже розпочато підготовку до розгортання лікарень другої та третьої хвилі у зв'язку із суттєвим зростанням кількості хворих на коронавірусну хворобу і зростанням кількості госпіталізацій. Цими областями наразі є Закарпатська, Волинська і Рівненська.
Степанов додав, заповненість ліжок у Волинській і Львівській областях, а також у Києві, які лідирують в антирейтингу за кількістю хворих, знаходиться на позначці 41-44%.
Які області не готові до послаблення карантину
Станом на 4 липня не готові перейти до наступного етапу послаблення карантину такі регіони:
- Київ,
- Волинська область,
- Донецька область,
- Закарпатська область,
- Івано-Франківська область,
- Львівська область,
- Рівненська область,
- Чернігівська область,
У порівнянні зі списком попереднього дня, з нього виключили Харківську та Чернівецьку області, які нині вийшли на прийнятні показники захворюваності.
Коронавірус у світі 4 липня
Зафіксовано понад 11 мільйонів випадків зараження
COVID-19 підтвердили у 11 191 681 людини, з них 529 127 померли та 6 330 671 одужали.
Найбільше випадків і смертей зафіксовано у США (2 890 588 інфікованих, 132 101 померлий) і Бразилія (1 543 341 та 63 254).
Новий спалах коронавірусу в Іспанії
У північно-східній Іспанії влада закрила округ в межах міста Льєйда через спалах COVID-19.
Таке обмеження Іспанія ввела вперше після припинення надзвичайного стану, яке трапилось 21 червня.
Причиною закриття регіону стало те, що у п'ятницю регіональні органи охорони здоров'я зафіксували стрибок – 60 випадків зараження за добу. Внаслідок цього загальне число інфекцій в окрузі перевищило 4 тисячі