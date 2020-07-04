В Украине подтвердили 914 новых случаев заражения COVID-19, всего 47 677. Антирейтинг до сих пор возглавляет Львовщина. В Одессе заболевание обнаружили у 8-месячного ребенка. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 июля.

Новости о коронавирусе в Украине 4 июля

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Статистика распространения COVID-19

В целом в Украине подтвердили 47 677 случаев инфицирования. 1 227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 21 155 человек выздоровели.

Количество подтвержденных случаев по областям

Львовская область – 6 059 (+176)

Киев – 5 465 (+118)

Черновицкая область – 4 972 (+37)

Ровненская область – 4 041 (+91)

Закарпатская область – 3 214 (+88)

Киевская область – 2 747 (+45)

Волынская область – 2 663 (+92)

Ивано-Франковская область – 2 598 (+54)

Харьковская область – 2 311 (+56)

Тернопольская область – 2 025 (+35)

Винницкая область – 1 936 (+21)

Одесская область – 1 835 (+43)

Житомирская область – 1 447 (+12)

Днепропетровская область – 1 110 (+7)

Хмельницкая область – 828 (+6)

Кировоградская область – 657 (+4)

Черкасская область – 657 (+4)

Донецкая область – 599

Запорожская область – 588 (+9)

Черниговская область – 560 (+6)

Николаевская область – 455 (+5)

Полтавская область – 322

Сумская область – 308 (+4)

Херсонская область – 196 (+1)

Луганская область – 84

Количество летальных случаев от коронавируса в Украине

Черновицкая область – 185 (+2)

Львовская область – 159 (+2)

Киев – 114 (+2)

Ивано-Франковская область – 103

Закарпатская область – 102

Харьковская область – 90 (+3)

Ровненская область – 75 (+1)

Волынская область – 67 (+4)

Киевская область – 51

Кировоградская область – 31

Житомирская область – 30

Винницкая область – 30

Тернопольская область – 29

Черкасская область – 26

Одесская область – 24

Днепропетровская область – 23

Хмельницкая область – 19

Запорожская область – 17

Полтавская область – 13

Черниговская область – 11

Николаевская область – 10

Донецкая область – 10 (+1)

Сумская область – 5

Херсонская область – 3

Луганская область – 0

Сколько людей выздоровели по областям

Черновицкая область – 2 120 (+72)

Ровненская область – 2 016 (+87)

Киев – 1 769 (+36)

Киевская область – 1 503 (+100)

Винницкая область – 1 296 (+30)

Тернопольская область – 1 230 (+16)

Харьковская область – 1 188 (+21)

Ивано-Франковская область – 1 129 (+21)

Закарпатская область – 999 (+12)

Днепропетровская область – 959 (+24)

Житомирская область – 950 (+53)

Львовская область – 890 (+17)

Одесская область – 822 (+35)

Волынская область – 801 (+18)

Хмельницкая область – 589 (+17)

Кировоградская область – 559 (+6)

Черкасская область – 517 (+12)

Запорожская область – 444 (+2)

Николаевская область – 293 (+5)

Полтавская область – 274

Сумская область – 247 (+7)

Херсонская область – 181 (+2)

Донецкая область – 173 (+3)

Черниговская область – 145

Луганская область – 61 (+1)

Сколько медиков заразились COVID-19

За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 63 медработников. От начала пандемии коронавируса в Украине заболели 6 937 медиков. К сожалению, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений. Более 4 331 работника медицинской сферы выздоровели.



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Коронавирус в ВСУ

В Вооруженных силах Украины за сутки 3 июля обнаружили еще 11 новых случаев заражения COVID-19. В целом в рядах ВСУ коронавирусом болеют 170 военных.

В Одессе заболел 8-месячный ребенок

В Одессе заболевание COVID-19 подтвердили у 8-месячного ребенка. Сейчас его госпитализировали в городскую инфекционную больницу. Всего в области коронавирусом болеют 19 детей в возрасте до 2 лет. Среди них нет больных в тяжелом состоянии.

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Как утилизировать перчатки и маски в домашних условиях

В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, как правильно утилизировать средства индивидуальной защиты в домашних условиях.

Как утилизировать СИЗ дома:

Отходы масок и перчаток складывать в пакет,

Плотно завязать пакет,

Выдержать его в домашних условиях примерно 72 часа.

В трех областях начали подготовку больниц второй и третьей волны

По словам главы Минздрава Максима Степанова, в тех регионах, где наибольшая заполненность коек, уже начата подготовка к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом количества больных коронавирусной болезнью и ростом количества госпитализаций. Этими областями сейчас являются Закарпатская, Волынская и Ровненская.

Степанов добавил, заполненность коек в Волынской и Львовской областях, а также в Киеве, которые лидируют в антирейтинге по количеству больных, находится на отметке 41-44%.

Какие области не готовы к ослаблению карантина

По состоянию на 4 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:

Киев,

Волынская область,

Донецкая область,

Закарпатская область,

Ивано-Франковская область,

Львовская область,

Ровненская область,

Черниговская область,

По сравнению со списком предыдущего дня, из него исключили Харьковскую и Черновицкую области, которые сейчас вышли на приемлемые показатели заболеваемости.

Коронавирус в мире 4 июля

Зафиксированы более 11 миллионов случаев заражения

Количество зараженных новым коронавирусом во всем мире превысило 11 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.

COVID-19 подтвердили у 11 191 681 человека, из них 529 127 умерли и 6 330 671 выздоровел.

Больше всего случаев и смертей зафиксированы в США (2 890 588 инфицированных, 132 101 умерший) и Бразилии (1 543 341 и 63 254).

Новая вспышка коронавируса в Испании

В северо-восточной Испании власти закрыли округ в черте города Льейда из-за вспышки COVID-19.

Такое ограничение Испания ввела впервые после прекращения чрезвычайного положения, которое отменили 21 июня.

Причиной закрытия региона стало то, что в пятницу региональные органы здравоохранения зафиксировали скачок – 60 случаев заражения за сутки. Вследствие этого общее число инфекций в округе превысило 4 тысячи.