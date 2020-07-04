Новости о коронавирусе 4 июля: 914 новых случаев, заболел 8-месячный ребенок в Одессе
В Украине подтвердили 914 новых случаев заражения COVID-19, всего 47 677. Антирейтинг до сих пор возглавляет Львовщина. В Одессе заболевание обнаружили у 8-месячного ребенка. Это последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 июля.
Новости о коронавирусе в Украине 4 июля
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Статистика распространения COVID-19
В целом в Украине подтвердили 47 677 случаев инфицирования. 1 227 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом, 21 155 человек выздоровели.
Количество подтвержденных случаев по областям
- Львовская область – 6 059 (+176)
- Киев – 5 465 (+118)
- Черновицкая область – 4 972 (+37)
- Ровненская область – 4 041 (+91)
- Закарпатская область – 3 214 (+88)
- Киевская область – 2 747 (+45)
- Волынская область – 2 663 (+92)
- Ивано-Франковская область – 2 598 (+54)
- Харьковская область – 2 311 (+56)
- Тернопольская область – 2 025 (+35)
- Винницкая область – 1 936 (+21)
- Одесская область – 1 835 (+43)
- Житомирская область – 1 447 (+12)
- Днепропетровская область – 1 110 (+7)
- Хмельницкая область – 828 (+6)
- Кировоградская область – 657 (+4)
- Черкасская область – 657 (+4)
- Донецкая область – 599
- Запорожская область – 588 (+9)
- Черниговская область – 560 (+6)
- Николаевская область – 455 (+5)
- Полтавская область – 322
- Сумская область – 308 (+4)
- Херсонская область – 196 (+1)
- Луганская область – 84
Количество летальных случаев от коронавируса в Украине
- Черновицкая область – 185 (+2)
- Львовская область – 159 (+2)
- Киев – 114 (+2)
- Ивано-Франковская область – 103
- Закарпатская область – 102
- Харьковская область – 90 (+3)
- Ровненская область – 75 (+1)
- Волынская область – 67 (+4)
- Киевская область – 51
- Кировоградская область – 31
- Житомирская область – 30
- Винницкая область – 30
- Тернопольская область – 29
- Черкасская область – 26
- Одесская область – 24
- Днепропетровская область – 23
- Хмельницкая область – 19
- Запорожская область – 17
- Полтавская область – 13
- Черниговская область – 11
- Николаевская область – 10
- Донецкая область – 10 (+1)
- Сумская область – 5
- Херсонская область – 3
- Луганская область – 0
Сколько людей выздоровели по областям
- Черновицкая область – 2 120 (+72)
- Ровненская область – 2 016 (+87)
- Киев – 1 769 (+36)
- Киевская область – 1 503 (+100)
- Винницкая область – 1 296 (+30)
- Тернопольская область – 1 230 (+16)
- Харьковская область – 1 188 (+21)
- Ивано-Франковская область – 1 129 (+21)
- Закарпатская область – 999 (+12)
- Днепропетровская область – 959 (+24)
- Житомирская область – 950 (+53)
- Львовская область – 890 (+17)
- Одесская область – 822 (+35)
- Волынская область – 801 (+18)
- Хмельницкая область – 589 (+17)
- Кировоградская область – 559 (+6)
- Черкасская область – 517 (+12)
- Запорожская область – 444 (+2)
- Николаевская область – 293 (+5)
- Полтавская область – 274
- Сумская область – 247 (+7)
- Херсонская область – 181 (+2)
- Донецкая область – 173 (+3)
- Черниговская область – 145
- Луганская область – 61 (+1)
Сколько медиков заразились COVID-19
За минувшие сутки COVID-19 обнаружили еще у 63 медработников. От начала пандемии коронавируса в Украине заболели 6 937 медиков. К сожалению, по меньшей мере 43 из них умерли от осложнений. Более 4 331 работника медицинской сферы выздоровели.
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Коронавирус в ВСУ
В Вооруженных силах Украины за сутки 3 июля обнаружили еще 11 новых случаев заражения COVID-19. В целом в рядах ВСУ коронавирусом болеют 170 военных.
В Одессе заболел 8-месячный ребенок
В Одессе заболевание COVID-19 подтвердили у 8-месячного ребенка. Сейчас его госпитализировали в городскую инфекционную больницу. Всего в области коронавирусом болеют 19 детей в возрасте до 2 лет. Среди них нет больных в тяжелом состоянии.
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Как утилизировать перчатки и маски в домашних условиях
В Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов рассказали, как правильно утилизировать средства индивидуальной защиты в домашних условиях.
Как утилизировать СИЗ дома:
- Отходы масок и перчаток складывать в пакет,
- Плотно завязать пакет,
- Выдержать его в домашних условиях примерно 72 часа.
В трех областях начали подготовку больниц второй и третьей волны
По словам главы Минздрава Максима Степанова, в тех регионах, где наибольшая заполненность коек, уже начата подготовка к развертыванию больниц второй и третьей волны в связи с существенным ростом количества больных коронавирусной болезнью и ростом количества госпитализаций. Этими областями сейчас являются Закарпатская, Волынская и Ровненская.
Степанов добавил, заполненность коек в Волынской и Львовской областях, а также в Киеве, которые лидируют в антирейтинге по количеству больных, находится на отметке 41-44%.
Какие области не готовы к ослаблению карантина
По состоянию на 4 июля не готовы перейти к следующему этапу ослабления карантина такие регионы:
- Киев,
- Волынская область,
- Донецкая область,
- Закарпатская область,
- Ивано-Франковская область,
- Львовская область,
- Ровненская область,
- Черниговская область,
По сравнению со списком предыдущего дня, из него исключили Харьковскую и Черновицкую области, которые сейчас вышли на приемлемые показатели заболеваемости.
Коронавирус в мире 4 июля
Зафиксированы более 11 миллионов случаев заражения
Количество зараженных новым коронавирусом во всем мире превысило 11 миллионов. Об этом свидетельствуют данные Worldometer.
COVID-19 подтвердили у 11 191 681 человека, из них 529 127 умерли и 6 330 671 выздоровел.
Больше всего случаев и смертей зафиксированы в США (2 890 588 инфицированных, 132 101 умерший) и Бразилии (1 543 341 и 63 254).
Новая вспышка коронавируса в Испании
В северо-восточной Испании власти закрыли округ в черте города Льейда из-за вспышки COVID-19.
Такое ограничение Испания ввела впервые после прекращения чрезвычайного положения, которое отменили 21 июня.
Причиной закрытия региона стало то, что в пятницу региональные органы здравоохранения зафиксировали скачок – 60 случаев заражения за сутки. Вследствие этого общее число инфекций в округе превысило 4 тысячи.