В Україні загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції захворіло 135 894 людей, за минулу добу кількість збільшилася на 2 107.

Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України.

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Загалом з початку епідемії в Україні на коронавірус захворіло 135 894 осіб. 2 846 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 62 227 людей одужали.

Найбільше нових випадків за минулу добу у Львівській (+188), Івано-Франківській (+176), Тернопільській (+158) областях, а також в Києві (+240).

За попередню добу медики підтвердили 35 летальних випадків від ускладнень. Найбільше смертей зафіксовано у Києві та Харківській області – по 6.

Станом на 6 вересня в Україні є 70 821 активний випадок – люди, які продовжують хворіти.

Статистика кількості виявлених випадків коронавірусу