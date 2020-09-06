Коронавірус підтвердили ще у 2 107 українців: статистика
В Україні загалом з початку епідемії коронавірусної інфекції захворіло 135 894 людей, за минулу добу кількість збільшилася на 2 107.
Нові дані опубліковані Апаратом РНБО України.
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Загалом з початку епідемії в Україні на коронавірус захворіло 135 894 осіб. 2 846 пацієнтів померли від ускладнень, викликаних COVID-19. 62 227 людей одужали.
Найбільше нових випадків за минулу добу у Львівській (+188), Івано-Франківській (+176), Тернопільській (+158) областях, а також в Києві (+240).
За попередню добу медики підтвердили 35 летальних випадків від ускладнень. Найбільше смертей зафіксовано у Києві та Харківській області – по 6.
Станом на 6 вересня в Україні є 70 821 активний випадок – люди, які продовжують хворіти.
Статистика кількості виявлених випадків коронавірусу
- Львівська область – 15 695 (+188)
- Київ – 15 032 (+240)
- Чернівецька область – 11 109 (+151)
- Харківська область – 10 833 (+141)
- Івано-Франківська область – 10 187 (+176)
- Рівненська область – 9660 (+26)
- Одеська область – 8380 (+120)
- Закарпатська область – 8049 (+61)
- Тернопільська область – 7225 (+158)
- Київська область – 6192 (+87)
- Волинська область – 5828 (+37)
- Вінницька область – 4375 (+51)
- Житомирська область – 3678 (+56)
- Хмельницька область – 3100 (+121)
- Дніпропетровська область – 2697 (+72)
- Чернігівська область – 2286 (+56)
- Черкаська область – 1894 (+45)
- Запорізька область – 1882 (+34)
- Сумська область – 1858 (+89)
- Донецька область – 1627 (+36)
- Миколаївська область – 1581 (+77)
- Полтавська область – 945 (+29)
- Кіровоградська область – 854 (+8)
- Херсонська область – 496 (+32)
- Луганська область – 431 (+16)