В Украине в целом с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели 135 894 человека, за минувшие сутки количество увеличилось на 2 107.

Новые данные опубликованы Аппаратом СНБО Украины.

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Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусом заболели 135 894 человека. 2 846 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 62 227 человек выздоровели.

Больше всего новых случаев за минувшие сутки во Львовской (+188), Ивано-Франковской (+176), Тернопольской (+158) областях, а также в Киеве (+240).

За минувшие сутки медики подтвердили 35 летальных случаев от осложнений. Больше всего смертей зафиксировано в Киеве и Харьковской области – по 6.

По состоянию на 6 сентября в Украине есть 70 821 активный случай – люди, которые продолжают болеть.

Статистика количества выявленных случаев коронавируса