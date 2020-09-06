Коронавирус подтвердили еще в 2 107 украинцев: статистика
В Украине в целом с начала эпидемии коронавирусной инфекции заболели 135 894 человека, за минувшие сутки количество увеличилось на 2 107.
Новые данные опубликованы Аппаратом СНБО Украины.
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Всего с начала эпидемии в Украине коронавирусом заболели 135 894 человека. 2 846 пациентов умерли от осложнений, вызванных COVID-19. 62 227 человек выздоровели.
Больше всего новых случаев за минувшие сутки во Львовской (+188), Ивано-Франковской (+176), Тернопольской (+158) областях, а также в Киеве (+240).
За минувшие сутки медики подтвердили 35 летальных случаев от осложнений. Больше всего смертей зафиксировано в Киеве и Харьковской области – по 6.
По состоянию на 6 сентября в Украине есть 70 821 активный случай – люди, которые продолжают болеть.
Статистика количества выявленных случаев коронавируса
- Львовская область – 15 695 (+188)
- Киев – 15032 (+240)
- Черновицкая область – 11109 (+151)
- Харьковская область – 10 833 (+141)
- Ивано-Франковская область – 10 187 (+176)
- Ровненская область – 9660 (+26)
- Одесская область – 8380 (+120)
- Закарпатская область – 8049 (+61)
- Тернопольская область – 7225 (+158)
- Киевская область – 6192 (+87)
- Волынская область – 5828 (+37)
- Винницкая область – 4375 (+51)
- Житомирская область – 3678 (+56)
- Хмельницкая область – 3100 (+121)
- Днепропетровская область – 2697 (+72)
- Черниговская область – 2286 (+56)
- Черкасская область – 1894 (+45)
- Запорожская область – 1882 (+34)
- Сумская область – 1858 (+89)
- Донецкая область – 1627 (+36)
- Николаевская область – 1581 (+77)
- Полтавская область – 945 (+29)
- Кировоградская область – 854 (+8)
- Херсонская область – 496 (+32)
- Луганская область – 431 (+16)