Італія б'є рекорди: за добу зафіксовано майже 22 тисячі випадків COVID-19
В Італії за минулу добу зареєстрували 21 994 випадки коронавірусу. Це майже на 5 тисяч більше ніж попереднього дня. Такі високі добові темпи поширення COVID-19 стали рекордними для країни.
Водночас за добу від ускладнень померла 221 людина. Про це мовиться у щоденному звіті Міністерства охорони здоров'я Італії, повідомляє 24 канал.
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Яка ситуація з коронавірусом в Італії
- Загальна кількість діагностованих заражень в Італії перевищує позначку в 564 тисячі інфікованих. Майже 38 тисяч людей померли.
- В країні з 26 жовтян посилили обмеження в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.
Відповідно до нових правил, які оголосила канцелярія голови Ради міністрів Італії закривають:
- всі кінотеатри,
- театри,
- спортивні зали,
- басейни.
Ресторани і бари продовжать роботу, але з обмеженнями по часу – до шостої вечора.
Нові карантинні обмеження в Італії діятимуть з 26 жовтня по 24 листопада 2020 року. Вони охоплять усі сфери суспільного життя в країні.
Які реальні цифри
В Італії з початку епідемії коронавірусом могли заразитися 1,5 мільйона людей, що вшестеро більше за офіційні дані про кількість заражених. Про це мовиться у дослідженні інституту статистики Istat і Міністерства охорони здоров'я Італії за підтримки Червоного Хреста.