В Італії за минулу добу зареєстрували 21 994 випадки коронавірусу. Це майже на 5 тисяч більше ніж попереднього дня. Такі високі добові темпи поширення COVID-19 стали рекордними для країни.

Водночас за добу від ускладнень померла 221 людина. Про це мовиться у щоденному звіті Міністерства охорони здоров'я Італії, повідомляє 24 канал.

Актуально В Італії тривають масштабні протести через карантин: люди громлять магазини – фото

Яка ситуація з коронавірусом в Італії

Загальна кількість діагностованих заражень в Італії перевищує позначку в 564 тисячі інфікованих. Майже 38 тисяч людей померли.

В країні з 26 жовтян посилили обмеження в зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Відповідно до нових правил, які оголосила канцелярія голови Ради міністрів Італії закривають:

всі кінотеатри,

театри,

спортивні зали,

басейни.

Ресторани і бари продовжать роботу, але з обмеженнями по часу – до шостої вечора.

Нові карантинні обмеження в Італії діятимуть з 26 жовтня по 24 листопада 2020 року. Вони охоплять усі сфери суспільного життя в країні.

Які реальні цифри

В Італії з початку епідемії коронавірусом могли заразитися 1,5 мільйона людей, що вшестеро більше за офіційні дані про кількість заражених. Про це мовиться у дослідженні інституту статистики Istat і Міністерства охорони здоров'я Італії за підтримки Червоного Хреста.

Зверніть увагу! Нові карантинні обмеження ввели на тлі масштабних сутичок та протестів, які охопили Італію. Люди вийшли проти введення карантину. Масштабні акції відбулися у Мілані, Турині, Неаполі та Генуї та інших містах країни.



Детальніше про протести в Італії читайте за посиланням.