В Италии за минувшие сутки зарегистрировали 21 994 случая коронавируса. Это почти на 5 тысяч больше чем в предыдущий день. Такие высокие суточные темпы распространения COVID-19 стали рекордными для страны.

В то же время за сутки от осложнений умер 221 человек. Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства здравоохранения Италии, сообщает 24 канал.

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Какова ситуация с коронавирусом в Италии

Общее количество диагностированных заражений в Италии превышает отметку в 564 тысячи инфицированных. Почти 38 тысяч человек умерли.

В стране с 26 октября усилили ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.

Согласно новым правилам, которые объявила канцелярия главы Совета министров Италии, закрывают:

все кинотеатры,

театры,

спортивные залы,

бассейны.

Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени – до шести вечера.

Новые карантинные ограничения в Италии будут действовать с 26 октября по 24 ноября 2020 года. Они охватят все сферы общественной жизни в стране.

Каковы реальные цифры

В Италии с начала эпидемии коронавируса могли заразиться 1,5 миллиона человек, что в шесть раз больше официальных данных о количестве зараженных. Об этом говорится в исследовании института статистики Istat и Министерства здравоохранения Италии при поддержке Красного Креста.

Обратите внимание! Новые карантинные ограничения ввели на фоне масштабных столкновений и протестов, охвативших Италию. Люди вышли против введения карантина. Масштабные акции прошли в Милане, Турине, Неаполе, Генуе и других городах страны.



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