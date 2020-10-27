Италия бьет рекорды: за сутки зафиксувано почти 22 тысячи случаев COVID-19
В Италии за минувшие сутки зарегистрировали 21 994 случая коронавируса. Это почти на 5 тысяч больше чем в предыдущий день. Такие высокие суточные темпы распространения COVID-19 стали рекордными для страны.
В то же время за сутки от осложнений умер 221 человек. Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства здравоохранения Италии, сообщает 24 канал.
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Какова ситуация с коронавирусом в Италии
- Общее количество диагностированных заражений в Италии превышает отметку в 564 тысячи инфицированных. Почти 38 тысяч человек умерли.
- В стране с 26 октября усилили ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации.
Согласно новым правилам, которые объявила канцелярия главы Совета министров Италии, закрывают:
- все кинотеатры,
- театры,
- спортивные залы,
- бассейны.
Рестораны и бары продолжат работу, но с ограничениями по времени – до шести вечера.
Новые карантинные ограничения в Италии будут действовать с 26 октября по 24 ноября 2020 года. Они охватят все сферы общественной жизни в стране.
Каковы реальные цифры
В Италии с начала эпидемии коронавируса могли заразиться 1,5 миллиона человек, что в шесть раз больше официальных данных о количестве зараженных. Об этом говорится в исследовании института статистики Istat и Министерства здравоохранения Италии при поддержке Красного Креста.