У Бразилії за добу виявили рекордну кількість нових випадків коронавірусу – майже 35 тисяч. Від ускладнень, спричинених COVID-19, лише за добу померли 1282 людини.

Статистика коронавірусу

Станом на 17 червня кількість людей з діагнозом коронавірус у Бразилії збільшилась на 34 918 осіб. Загальна кількість інфікованих сягнула 923 189 осіб. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я країни.

До теми Критична ситуація з COVID-19 у Бразилії: чому Болсонару погрожує вийти з ВООЗ

Помер внаслідок COVID-19 45 241 пацієнт, вдалось одужати 490 тисячам хворих. Рівень летальності в країні від коронавірусу складає 4,9%.

Бразилія займає друге місце після США у світі за кількістю хворих на коронавірус.

Зверніть увагу! ВООЗ наразі називає епіцентром спалаху недуги Південну та Північну Америки.

Чому президент Бразилії заперечує небезпеку COVID-19

Бразильський президент переконаний, що COVID-19 не більш небезпечний, ніж звичайний грип. Він виступає проти введення в країні жорстких карантинних заходів.

Попри критичну статистику, деякі бразильські лідери, зокрема й президент Жаір Болсонару, продовжують наполягати на тому, що економічні наслідки від карантину будуть важчими, ніж втрати від коронавірусу.

Водночас Бразилія, яка займає друге місце у світі за кількістю інфікованих COVID-19, вирішила обмежити доступ до даних про нових хворих. Таке рішення влада країни пояснює тим, що теперішня форма подачі інформації не показує реальну картину з коронавірусом у країні.