В Бразилии за сутки обнаружили рекордное количество новых случаев коронавирус – почти 35 тысяч. От осложнений, вызванных COVID-19, только за сутки умерли 1 282 человека.

Статистика коронавируса

По состоянию на 17 июня количество людей с диагнозом коронавируса в Бразилии увеличилось на 34 918 человек. Общее количество инфицированных достигло 923 189 человек. Об этом информирует Министерство здравоохранения страны.

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Умер вследствие COVID-19 45 241 пациент, удалось выздороветь 490 тысячам больных. Уровень летальности в стране от коронавирус составляет 4,9%.

Бразилия занимает второе место после США в мире по количеству больных на коронавирус.

Обратите внимание! ВОЗ сейчас называет эпицентром вспышки недуга Южную и Северную Америки.

Почему президент Бразилии отрицает опасность COVID-19

Бразильский президент убежден, что COVID-19 не более опасен, чем обычный грипп. Он выступает против введения в стране жестких карантинных мер.

Несмотря на критическую статистику, некоторые бразильские лидеры, в частности президент Жаир Болсонару, продолжают настаивать на том, что экономические последствия от карантина будут более тяжелыми, чем потери от коронавируса.

В то же время Бразилия, которая занимает второе место в мире по количеству инфицированных COVID-19, решила ограничить доступ к данным о новых больных. Такое решение власти страны объясняют тем, что нынешняя форма подачи информации не показывает реальную картину с коронавирусом в стране.