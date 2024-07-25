Штраф до 800 тисяч гривень: в Україні хочуть посилити контроль за обігом БАДів

В Україні хочуть посилити контроль за виробництвом та обігом біологічно активних добавок (БАДів).

Деталі законопроєкту розповів голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

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. У Раді зареєстрували законопроєкт №11389 від 1 липня 2024 року за ініціативи прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Проєкт закону передбачає штрафи за порушення вимог щодо обігу харчових добавок.

Відомо, що 19 липня комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендував народним депутатам підтримати законопроєкт у першому читанні.

Обіг БАДів та штрафи

Законпроєкт встановлює штрафи для юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців (ФОПів) на рівні від 120 тисяч гривень до 800 тисяч гривень.

За словами Михайла Радуцького, законопроєкт має на меті привести українське законодавство у відповідність до вимог Директиви Європейського Союзу.

Передбачають, що це також унеможливить маніпуляції, коли ліки продаються під виглядом БАДів. Адже, як уточнив депутат, зараз на ринку є десятки випадків, коли медичні препарати реєструють і реалізують, як БАД.

"Це вводить в оману споживачів та створює ризики для здоров'я", – наголосив Радуцький.

Виходячи з цього, законопроект має на меті:

усунути наявні законодавчі прогалини

визначити чіткі механізми введення в обіг харчових доповнювачів

визначити компоненти, що можуть використовуватися для їхнього виробництва (мінерали, вітаміни, речовини з поживним або фізіологічним ефектом)

Зауважте. Їхній перелік та максимально допустимі дози затвердить МОЗ.

Крім того, законопроект посилює відповідальність за виробництво та реалізацію БАДів, які не відповідають вимогам законодавства.