Детали законопроекта рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

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Справка. В Раде зарегистрировали законопроект №11389 от 1 июля 2024 года по инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля. Проект закона предусматривает штрафы за нарушение требований по обороту пищевых добавок.

Известно, что 19 июля комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал народным депутатам поддержать законопроект в первом чтении.

Оборот БАДов и штрафы

Законпроект устанавливает штрафы для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (ФЛП) на уровне от 120 тысяч гривен до 800 тысяч гривен.

По словам Михаила Радуцкого, законопроект имеет целью привести украинское законодательство в соответствие с требованиями Директивы Европейского Союза.

Предполагают, что это также сделает невозможным манипуляции, когда лекарства продаются под видом БАДов. Ведь, как уточнил депутат, сейчас на рынке есть десятки случаев, когда медицинские препараты регистрируют и реализуют, как БАД.

"Это вводит в заблуждение потребителей и создает риски для здоровья", – отметил Радуцкий.

Исходя из этого, законопроект имеет целью:

устранить имеющиеся законодательные пробелы

определить четкие механизмы введения в оборот пищевых дополнителей

определить компоненты, которые могут использоваться для их производства (минералы, витамины, вещества с питательным или физиологическим эффектом)

Обратите внимание. Их перечень и максимально допустимые дозы утвердит Минздрав.

Кроме того, законопроект усиливает ответственность за производство и реализацию БАДов, которые не соответствуют требованиям законодательства.