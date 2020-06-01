Ебола – що це?

Це вірусна інфекція, яка може вражати як і людей, так і деякі види тварин. Вперше була зареєстрована ще у 1976 році та відноситься до особливо небезпечних інфекцій.

Вважається, що вірус Еболи потрапляє в людину при контакті з кров'ю, біологічними рідинами, виділеннями інфікованими шимпанзе, горил, антилоп, дикобразів і кажанів. Від людини до людини хвороба передається контактним шляхом.