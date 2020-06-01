Минздрав Демократической Республики Конго сообщил о новой вспышке Эбола. Зарегистрировано уже 4 летальных случая в результате заболевания.

Эбола вспыхнула за тысячу километров от бывшего очага распространения инфекции – в западной провинции Экватор, сообщает AFP.

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Министр здравоохранения Конго Этен Лонгондо подтвердил информацию о вспышке Эболы в городе Мбандака. Он заявил, что собирается отправиться в точку вспышки лично, чтобы оказать техническую поддержку группе реагирования.

Я могу вам подтвердить, что у нас новая вспышка Эболы в Мбандаке ... Поэтому я лично собираюсь туда отправиться, чтобы оказать техническую поддержку группы реагирования,

– заявил Лонгондо.

Эбола – что это? Это вирусная инфекция, которая может поражать как и людей, так и некоторые виды животных. Впервые была зарегистрирована еще в 1976 году и относится к особо опасным инфекциям. Считается, что вирус Эболы попадает в человека при контакте с кровью, биологическими жидкостями, выделениями инфицированных шимпанзе, горилл, антилоп, дикобразов и летучих мышей. От человека к человеку болезнь передается контактным путем.

В 2014-2016 годах Западную Африку поразила тяжелая эпидемия Эбола. После того, как эпидемию ликвидировали в большей части Африки, она продолжала свирепствовать в Демократической республике Конго.