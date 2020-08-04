Міністерство охорони здоров’я посилено готується до другої хвилі пандемії коронавірусної хвороби. За прогнозами українських експертів, вона може розпочатися в Україні вже восени.

Про це свідчить невтішна інформація, яка надходить із різних країн світу. Зокрема, кількість інфікованих COVID-19 знову зростає у Європі. Про це під час брифінг МОЗ розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає 24 канал.

Тим часом Коронавірус в Україні: за добу підтвердили 1061 новий випадок

Так, він пояснив, що тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, а в Європі вже розпочинається друга хвиля пандемії.

Як приклад Ляшко навів ситуацію у Німеччині, Швейцарії та Іспанії. Там останніми днями фіксують помітне зростання інфікованих.

Тому ми повинні бути готовими до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грип і ГРВІ, з жовтня до квітня,

– наголосив заступник глави МОЗ.

Що робить МОЗ, аби захистити українців:

У МОЗ вже підготували доручення обласним державним адміністраціям з закликом підготувати ліжковий фонд до можливого збільшення хворих із грипом і коронавірусною хворобою, а також з поєднанням цих інфекцій.

До ліжок у відведеному ліжковому фонді, за словами Ляшка, треба провести кисень.

Поки є час у МОЗ хочуть забезпечити заклади вірусними препаратами та засобами індивідуального захисту.

Наразі система охорони здоров’я з лікарнями першої і другої хвилі справляється з навантаженням, але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків COVID-19, тому закликаємо дотримуватися протиепідемічних заходів, вакцинуватися від інфекційних хвороб і виконувати всі обмеження,

– наголосив Ляшко.

Відтак, головний санітарний лікар закликав українців вакцинуватися від грипу, щоб уникнути одночасного перенесення грипу та коронавірусної хвороби, а також щоб полегшити роботу медикам.