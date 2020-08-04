Коли в Україні розпочнеться друга хвиля COVID-19: невтішний прогноз МОЗ
Міністерство охорони здоров’я посилено готується до другої хвилі пандемії коронавірусної хвороби. За прогнозами українських експертів, вона може розпочатися в Україні вже восени.
Про це свідчить невтішна інформація, яка надходить із різних країн світу. Зокрема, кількість інфікованих COVID-19 знову зростає у Європі. Про це під час брифінг МОЗ розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає 24 канал.
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Так, він пояснив, що тенденції поширення коронавірусної хвороби у світі не є позитивними, а в Європі вже розпочинається друга хвиля пандемії.
Як приклад Ляшко навів ситуацію у Німеччині, Швейцарії та Іспанії. Там останніми днями фіксують помітне зростання інфікованих.
Тому ми повинні бути готовими до збільшення кількості випадків. І ми прогнозуємо, що в Україні може бути збільшення кількості випадків коронавірусної хвороби саме під час епідсезону на грип і ГРВІ, з жовтня до квітня,
– наголосив заступник глави МОЗ.
Що робить МОЗ, аби захистити українців:
- У МОЗ вже підготували доручення обласним державним адміністраціям з закликом підготувати ліжковий фонд до можливого збільшення хворих із грипом і коронавірусною хворобою, а також з поєднанням цих інфекцій.
- До ліжок у відведеному ліжковому фонді, за словами Ляшка, треба провести кисень.
- Поки є час у МОЗ хочуть забезпечити заклади вірусними препаратами та засобами індивідуального захисту.
Наразі система охорони здоров’я з лікарнями першої і другої хвилі справляється з навантаженням, але ми прогнозуємо збільшення кількості випадків COVID-19, тому закликаємо дотримуватися протиепідемічних заходів, вакцинуватися від інфекційних хвороб і виконувати всі обмеження,
– наголосив Ляшко.
Відтак, головний санітарний лікар закликав українців вакцинуватися від грипу, щоб уникнути одночасного перенесення грипу та коронавірусної хвороби, а також щоб полегшити роботу медикам.