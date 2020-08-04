Министерство здравоохранения усиленно готовится ко второй волне пандемии коронавирусной болезни. По прогнозам украинских экспертов, она может начаться в Украине уже осенью.

Об этом свидетельствует неутешительная информация, поступающая из разных стран мира. В частности, количество инфицированных COVID-19 снова растет в Европе. Об этом во время брифинга Минздрава рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает 24 канал.

Тем временем Коронавирус в Украине: за сутки подтвердили 1061 новый случай

Так, он пояснил, что тенденции распространения коронавирусной болезни в мире не являются положительными, а в Европе уже начинается вторая волна пандемии.

Как пример Ляшко привел ситуацию в Германии, Швейцарии и Испании. Там в последние дни фиксируют заметный рост инфицированных.

Поэтому мы должны быть готовыми к увеличению количества случаев. И мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября до апреля,

– отметил заместитель главы Минздрава.

Что делает Минздрав, чтобы защитить украинцев:

В Минздраве уже подготовили поручение областным государственным администрациям с призывом подготовить коечный фонд к возможному увеличению больных гриппом и коронавирусной болезнью, а также с сочетанием этих инфекций.

К кроватям в отведенном постельном фонде, по словам Ляшко, надо провести кислород.

Пока есть время, в Минздраве хотят обеспечить заведения вирусными препаратами и средствами индивидуальной защиты.

Сейчас система здравоохранения с больницами первой и второй волны справляется с нагрузкой, но мы прогнозируем увеличение количества случаев COVID-19, поэтому призываем соблюдать противоэпидемические меры, вакцинироваться от инфекционных болезней и выполнять все ограничения,

– подчеркнул Ляшко.

Следовательно, главный санитарный врач призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать одновременного заражения гриппом и коронавирусной болезнью, а также чтобы облегчить работу медикам.