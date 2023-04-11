Китай опублікував новий звіт про походження коронавірусу

Вчені з Китайського центру контролю та профілактики захворювань опублікували результати дослідження зразків морепродуктів з ринку в Ухані, які провели ще на початку пандемії COVID-19 – у січні 2020 року.

Нові дані про походження коронавірусу

Дослідження розпочали, коли стало відомо, що одні з перших COVID-інфікованих контактували з морепродуктами на ринку в Ухані. Китайські науковці дослідили 1380 зразків на території ринку морепродуктів і диких тварин Хуанань і навколо нього.

Також на тему Коронавірус прискорює прогресування ще одного небезпечного захворювання

Зокрема, для проби відібрали 923 зразки навколишнього середовища та 457 зразків від 18 видів тварин – безпритульних і акваріумних. У результаті виявили вірус у 73 зразках навколишнього середовища, але не у зразках тварин. Вчені припускають, що на морепродуктах міг зберігатися вірус, який заразив людей.

Віруси з ринку мали нуклеотидну ідентичність від 99,99% до 100% з людським ізолятом. SARS-CoV-2 був виявлений у зразку з навколишнього середовища,

– йдеться у дослідженні.

Інформації замало

Проте китайські дослідники зауважують, що цих висновків все ще недостатньо, аби стверджувати, що SARS-CoV-2 виник через передачу від тварини до людини. У підсумку науковці додають, що походження вірусу SARS-CoV-2, який є збудником COVID-19, досі залишається невизначеним.

Деякі науковці закликають до обережності в інтерпретації результатів дослідження, на оприлюднення даних якого знадобилося аж три роки.

Теорії походження коронавірусу

Існує декілька теорій про походження COVID-19, однак жодна з них наразі не має достатньої кількості доказів.

Одна з теорій говорить про те, що вірус з'явився природним шляхом, наприклад, через передачу від тварини до людини, аналогічно до SARS і MERS. Вважається, що інфекція могла виникнути через взаємодію людини з інфікованою твариною на ринку морепродуктів в Ухані, де вперше був зафіксований випадок COVID-19.

Інша теорія вказує на можливість, що вірус був створений штучно в лабораторії. Однак, більшість науковців вважають, що ця теорія малоймовірна, оскільки геном SARS-CoV-2 містить природні мутації, які можуть виникнути при природній еволюції вірусу.

Третя теорія вказує на можливість передачі вірусу з іншої країни шляхом імпортування забруднених продуктів, таких як морепродукти або заморожені продукти з м'яса.

Важливо зазначити, що дослідження продовжуються, і наразі немає достатньої кількості доказів, щоб підтвердити будь-яку з цих теорій.