Китай опублікував новий звіт про походження коронавірусу
Джерело:Nature
Вчені з Китайського центру контролю та профілактики захворювань опублікували результати дослідження зразків морепродуктів з ринку в Ухані, які провели ще на початку пандемії COVID-19 – у січні 2020 року.
Нові дані про походження коронавірусу
Дослідження розпочали, коли стало відомо, що одні з перших COVID-інфікованих контактували з морепродуктами на ринку в Ухані. Китайські науковці дослідили 1380 зразків на території ринку морепродуктів і диких тварин Хуанань і навколо нього.
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Зокрема, для проби відібрали 923 зразки навколишнього середовища та 457 зразків від 18 видів тварин – безпритульних і акваріумних. У результаті виявили вірус у 73 зразках навколишнього середовища, але не у зразках тварин. Вчені припускають, що на морепродуктах міг зберігатися вірус, який заразив людей.
Віруси з ринку мали нуклеотидну ідентичність від 99,99% до 100% з людським ізолятом. SARS-CoV-2 був виявлений у зразку з навколишнього середовища,
– йдеться у дослідженні.
Інформації замало
Проте китайські дослідники зауважують, що цих висновків все ще недостатньо, аби стверджувати, що SARS-CoV-2 виник через передачу від тварини до людини. У підсумку науковці додають, що походження вірусу SARS-CoV-2, який є збудником COVID-19, досі залишається невизначеним.
Деякі науковці закликають до обережності в інтерпретації результатів дослідження, на оприлюднення даних якого знадобилося аж три роки.
Теорії походження коронавірусу
Існує декілька теорій про походження COVID-19, однак жодна з них наразі не має достатньої кількості доказів.
Одна з теорій говорить про те, що вірус з'явився природним шляхом, наприклад, через передачу від тварини до людини, аналогічно до SARS і MERS. Вважається, що інфекція могла виникнути через взаємодію людини з інфікованою твариною на ринку морепродуктів в Ухані, де вперше був зафіксований випадок COVID-19.
Інша теорія вказує на можливість, що вірус був створений штучно в лабораторії. Однак, більшість науковців вважають, що ця теорія малоймовірна, оскільки геном SARS-CoV-2 містить природні мутації, які можуть виникнути при природній еволюції вірусу.
Третя теорія вказує на можливість передачі вірусу з іншої країни шляхом імпортування забруднених продуктів, таких як морепродукти або заморожені продукти з м'яса.
Важливо зазначити, що дослідження продовжуються, і наразі немає достатньої кількості доказів, щоб підтвердити будь-яку з цих теорій.