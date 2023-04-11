Новые данные о происхождении коронавируса

Исследование началось, когда стало известно, что одни из первых COVID-инфицированных контактировали с морепродуктами на рынке в Ухане. Китайские ученые изучили 1380 образцов на территории рынка морепродуктов и диких животных Хуанань и вокруг него.

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В частности, для пробы отобрали 923 образца окружающей среды и 457 образцов от 18 видов животных – бездомных и аквариумных. В результате обнаружен вирус в 73 образцах окружающей среды, но не в образцах животных. Ученые предполагают, что на морепродуктах мог сохраняться вирус, заразивший людей.

Вирусы с рынка обладали нуклеотидной идентичностью от 99,99% до 100% с человеческим изолятом. SARS-CoV-2 был обнаружен в образце из окружающей среды,

– говорится в исследовании.

Информации мало

Однако китайские исследователи отмечают, что этих выводов все еще недостаточно, чтобы утверждать, что SARS-CoV-2 возник из-за передачи от животного к человеку. В итоге ученые добавляют, что происхождение вируса SARS-CoV-2, возбудителя COVID-19, до сих пор остается неопределенным.

Некоторые ученые призывают к осторожности в интерпретации результатов исследования, на обнародование данных которого понадобилось три года.

Теории происхождения коронавируса

Существует несколько теорий происхождения COVID-19, однако ни одна из них пока не имеет достаточного количества доказательств.

Одна из теорий говорит о том, что вирус явился естественным путем, например через передачу от животного к человеку, аналогично SARS и MERS. Считается, что инфекция могла возникнуть из-за взаимодействия человека с инфицированным животным на рынке морепродуктов в Ухане, где впервые был зафиксирован случай COVID-19.

Другая теория указывает на возможность того, что вирус был создан искусственно в лаборатории. Однако большинство ученых считают, что эта теория маловероятна, поскольку геном SARS-CoV-2 содержит естественные мутации, которые могут возникнуть при естественной эволюции вируса.

Третья теория указывает на возможность передачи вируса из другой страны путем импорта загрязненных продуктов, таких как морепродукты или замороженные мясные продукты.

Важно отметить, что исследования продолжаются, и пока нет достаточного количества доказательств, чтобы подтвердить какую-либо из этих теорий.