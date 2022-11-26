Третій день у Китаї фіксують нові максимуми захворюваності
Так, 25 листопада Китай повідомив про 35 183 нових інфікування COVID-19, з яких 3 474 були симптомами, а 31 709 були безсимптомними.
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Смертельних випадків захворювання серед цієї кількості не було. Однак, політика Пекіну сувора, вони намагаються повністю побороти захворюваність, відтак попри анонсовані попередньо незначні пом'якшення, оголосили посилення карантину.
У Гуанчжоу будують нові карантинні квартали
Наразі про спалахи захворюваності повідомила влада 31 провінції. Серед них – і столичний Пекін (понад 22 мільйони жителів), і Гуанчжоу – велике торгове місто на Півдні країни (18,5 мільйона людей), і кілька інших мегаполісів.
Так, у місті Гуанчжоу, де зафіксували більшу частину з усіх випадків захворювань, будують об'єкт, який вміщуватиме 87 000 людей. Це буде карантинний квартал.
Протести та невдоволення людей зростають
Все це – попри масове тестування, часткові локдауни і обов'язковий карантин не тільки для самих хворих, але і для людей, які з ними контактували: у Китаї всі ці обмежувальні заходи продовжували діяти весь той час, поки влада багатьох інших країн потроху повертала життя докарантинного періоду.
Політика, що проводиться в Китаї, "нуль випадків COVID-19" сильно вдарила по економіці країни і життям простих людей, спровокувавши вкрай різку реакцію.
Протести переросли у сутички:
Невдоволенні люди почали влаштовувати акції протесту, як от на найбільшому у світі заводі з виробництва "айфонів" у Гуанчжоу.
Люди протестують проти обмежень:
Китайські чиновники наполягають, що карантинні заходи необхідні для захисту життя людей від вірусу, який, за офіційними підрахунками, вбив лише шістьох із десятків тисяч осіб з відповідними симптомами.
Кричущий випадок стався у північно-західному місті Ланьчжоу. Через карантинних обмежень 3-річний хлопчик помер від отруєння газом у закритому комплексі, після того, як його не дозволили негайно доставити до лікарні.
Згодом, через два тижні 4-місячна дівчинка померла в карантині готелю в місті Чженчжоу після 12-годинної затримки із наданням медичної допомоги.
Матері у розпачі. У мережі поширили відео, де мати розплакалася з дитиною з високою температурою і благала дозволити їй відвезти дитину до лікарні.