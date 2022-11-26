Третий день в Китае фиксируют новые максимумы заболеваемости

Так, 25 ноября Китай сообщил о 35 183 новых инфицированиях COVID-19, из которых 3 474 были с симптомами, а 31 709 были бессимптомными.

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Смертельных случаев заболевания среди этого количества не было. Однако политика Пекина строгая, они пытаются полностью побороть заболеваемость, и несмотря на анонсированные предварительно незначительные смягчения, объявили усиление карантина.

В Гуанчжоу строят новые карантинные кварталы

В настоящее время о вспышках заболеваемости сообщили власти 31 провинции. Среди них – и столичный Пекин (свыше 22 миллионов жителей), и Гуанчжоу – крупный торговый город на Юге страны (18,5 миллиона человек), и несколько других мегаполисов.

Так, в городе Гуанчжоу, где зафиксировали большую часть всех случаев заболеваний, строят объект, который будет вмещать 87 000 человек. Это будет карантинный квартал.

Протесты и недовольство людей

Все это – несмотря на массовое тестирование, частичные локдауны и обязательный карантин не только для самих больных, но и для людей, которые с ними контактировали: в Китае все эти ограничительные меры продолжали действовать все время, пока власти многих других стран понемногу возвращали жизнь докарантинного периода.

Проводимая в Китае политика "ноль случаев COVID-19" сильно ударила по экономике страны и жизни простых людей, спровоцировав крайне резкую реакцию.

Протесты переросли в стычки:

Недовольные люди начали устраивать акции протеста, как вот на крупнейшем в мире заводе по производству "айфонов" в Гуанчжоу.

Люди протестуют против ограничений:

Китайские чиновники настаивают, что карантинные меры необходимы для защиты жизни людей от вируса, который, по официальным подсчетам, убил всего шесть из десятков тысяч человек с соответствующими симптомами.

Вопиющий случай произошел в северо-западном городе Ланьчжоу. Из-за карантинных ограничений 3-летний мальчик умер от отравления газом в закрытом комплексе, после того как его не разрешили немедленно доставить в больницу.

Затем через две недели 4-месячная девочка умерла в карантине отеля в городе Чжэнчжоу после 12-часовой задержки с оказанием медицинской помощи.

Матери в отчаянии. В сети распространили видео, где мать расплакалась с ребенком с высокой температурой и умоляла разрешить ей отвезти ребенка в больницу.

Важно! По данным Всемирной организации здравоохранения, количество смертельных исходов в мире от COVID-19 снизилось почти на 90% с начала 2022 года.