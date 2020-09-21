У Китаї COVID-19 виявили на упаковці морепродуктів з Росії
У Китаї виявили коронавірус на упакуванні замороженого кальмара, імпортованого з Росії. COVID-19 зафіксували під час традиційної перевірки товарів в місті Чанчунь.
Як пише National business daily of China позитивний результат одного зразка був отриманий при дослідженні на нуклеїнові кислоти коронавірусу.
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18 вересня міський офіс провідної групи з профілактики та контролю епідемії повідомив про підтвердження позитивного результату на COVID-19.
Згодом цю інформацію підтвердили і в Центрі з контролю та профілактики захворювань Чанчуня.
Загалом 10 кілограмів морепродуктів з тієї ж поставки прибули також до міста Фуюй. Влада закликала всіх мешканців, які могли придбати заражену продукцію, пройти тестування на коронавірус.
Відзначимо, що це не вперше у Китаї виявлено COVID-19 на упаковуванні товарів. У серпні у двох китайських містах надходили повідомлення про коронавірус на упаковках з імпортованими харчовими продуктами.
Пандемія COVID-19 у Китаї: що відомо
- Пандемія коронавірусу, яка охопила весь світ, розпочалася з китайської провінції Хубей. Перший смертельний випадок там стався 11 січня.
- Місцеві жителі захворіли на пневмонію невідомого походження. Вчені вивчили геном вірусу та встановили, що він на 70% схожий на SARS-COV, який у 2012 році став причиною високої смертності через гострий респіраторний синдром.
- Спалах коронавірусу COVID-2019 пов'язаний з ринком морепродуктів та тварин, що в місті Ухань. Там торгували дикими тваринами для споживання.
- Згідно з офіційною статистикою, на материковому Китаю вилікувалися майже 95% людей.