У Китаї виявили коронавірус на упакуванні замороженого кальмара, імпортованого з Росії. COVID-19 зафіксували під час традиційної перевірки товарів в місті Чанчунь.

Як пише National business daily of China позитивний результат одного зразка був отриманий при дослідженні на нуклеїнові кислоти коронавірусу.

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18 вересня міський офіс провідної групи з профілактики та контролю епідемії повідомив про підтвердження позитивного результату на COVID-19.

Згодом цю інформацію підтвердили і в Центрі з контролю та профілактики захворювань Чанчуня.

Загалом 10 кілограмів морепродуктів з тієї ж поставки прибули також до міста Фуюй. Влада закликала всіх мешканців, які могли придбати заражену продукцію, пройти тестування на коронавірус.

Відзначимо, що це не вперше у Китаї виявлено COVID-19 на упаковуванні товарів. У серпні у двох китайських містах надходили повідомлення про коронавірус на упаковках з імпортованими харчовими продуктами.

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