В Китае COVID-19 обнаружили на упаковке морепродуктов из России
В Китае обнаружили коронавирус на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России. COVID-19 зафиксировали во время традиционной проверки товаров в городе Чанчунь.
Как пишет National business daily of China положительный результат одного образца был получен при исследовании на нуклеиновые кислоты коронавируса.
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18 сентября городской офис ведущей группы по профилактике и контролю эпидемии сообщил о подтверждении положительного результата на COVID-19.
Впоследствии эту информацию подтвердили и в Центре по контролю и профилактике заболеваний Чанчуня.
В общей сложности 10 килограммов морепродуктов из той же поставки прибыли также в город Фуюй. Власти призвали всех жителей, которые могли приобрести зараженную продукцию, пройти тестирование на коронавирус.
Отметим, что это не впервые в Китае обнаружен COVID-19 на упаковке товаров. В августе в двух китайских городах поступали сообщения о коронавирусе на упаковках с импортными пищевыми продуктами.
Пандемия COVID-19 в Китае: что известно
- Пандемия коронавируса, охватившая весь мир, началась с китайской провинции Хубэй. Первый смертельный случай там произошел 11 января.
- Местные жители заболели пневмонией неизвестного происхождения. Ученые изучили геном вируса и установили, что он на 70% похож на SARS-COV, который в 2012 году стал причиной высокой смертности из-за острого респираторного синдрома.
- Вспышка коронавируса COVID-2019 связана с рынком морепродуктов и животных, который в городе Ухань. Там торговали дикими животными для употребления.
- Согласно официальной статистике, на материковом Китая вылечились почти 95% людей.