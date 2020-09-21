В Китае обнаружили коронавирус на упаковке замороженного кальмара, импортированного из России. COVID-19 зафиксировали во время традиционной проверки товаров в городе Чанчунь.

Как пишет National business daily of China положительный результат одного образца был получен при исследовании на нуклеиновые кислоты коронавируса.

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18 сентября городской офис ведущей группы по профилактике и контролю эпидемии сообщил о подтверждении положительного результата на COVID-19.

Впоследствии эту информацию подтвердили и в Центре по контролю и профилактике заболеваний Чанчуня.

В общей сложности 10 килограммов морепродуктов из той же поставки прибыли также в город Фуюй. Власти призвали всех жителей, которые могли приобрести зараженную продукцию, пройти тестирование на коронавирус.

Отметим, что это не впервые в Китае обнаружен COVID-19 на упаковке товаров. В августе в двух китайских городах поступали сообщения о коронавирусе на упаковках с импортными пищевыми продуктами.

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