Лаборатория в Китае случайно заразила тысячи людей бактериальной инфекцией
В Китае сообщили о заражении более трех тысяч человек бруцеллезом из-за утечки на заводе, где производят вакцины для животных. Симптомами болезни являются лихорадка, боль в суставах и головная боль.
Власти городского округа Ланьчжоу подтвердили заражение 3 245 местных жителей бактериальной инфекцией, которая вызывает заболевание бруцеллез, пишет Medical Press.
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Как произошла вспышка
Заражение произошло из-за утечки на местном государственном биофармацевтическом заводе по производству вакцин для животных в прошлом году.
Расследователи выяснили, что руководство завода использовало просроченное дезинфицирующее средство при производстве вакцин против бруцеллеза в период с июля по август 2019-го.
Загрязненный газ из биофармацевтической фабрики Китайского животноводства Ланьчжоу содержал бактерии, которые передавались людям в окрестностях.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, вероятность передачи бруцеллеза от человека к человеку "в край мала", но некоторые симптомы могут повторяться или никогда не исчезнуть.
Вирус не передается человеку от человека / Фото Epa
Понесет ли наказание лаборатория
Власти Ланьчжоу заявили, что у фабрики, которая распространила инфекцию среди людей, отозвали лицензию на производство вакцины от бруцеллеза.
Ученые считают, что эта болезнь в большинстве случаев распространяется благодаря овцам, крупному рогатому скоту и свиньям.