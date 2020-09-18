В Китае сообщили о заражении более трех тысяч человек бруцеллезом из-за утечки на заводе, где производят вакцины для животных. Симптомами болезни являются лихорадка, боль в суставах и головная боль.

Власти городского округа Ланьчжоу подтвердили заражение 3 245 местных жителей бактериальной инфекцией, которая вызывает заболевание бруцеллез, пишет Medical Press.

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Как произошла вспышка

Заражение произошло из-за утечки на местном государственном биофармацевтическом заводе по производству вакцин для животных в прошлом году.

Расследователи выяснили, что руководство завода использовало просроченное дезинфицирующее средство при производстве вакцин против бруцеллеза в период с июля по август 2019-го.

Загрязненный газ из биофармацевтической фабрики Китайского животноводства Ланьчжоу содержал бактерии, которые передавались людям в окрестностях.

По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, вероятность передачи бруцеллеза от человека к человеку "в край мала", но некоторые симптомы могут повторяться или никогда не исчезнуть.



Вирус не передается человеку от человека / Фото Epa

Симптомы бруцеллеза: лихорадка, хроническая усталость, отек сердца или артрит.

Понесет ли наказание лаборатория

Власти Ланьчжоу заявили, что у фабрики, которая распространила инфекцию среди людей, отозвали лицензию на производство вакцины от бруцеллеза.

Ученые считают, что эта болезнь в большинстве случаев распространяется благодаря овцам, крупному рогатому скоту и свиньям.