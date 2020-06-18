В Україні зростає кількість хворих на COVID-19. Відбувається це зокрема через те, що люди неправильно носять засоби індивідуального захисту. Медичні маски вони стягують з носа та так їздять у транспорті чи заходять в магазин.

Неправильним носінням масок українці наражають себе та оточуючих на небезпеку. В цьому переконаний головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Він розповів про це під час брифінгу МОЗ 18 червня, пише 24 канал.

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Ляшко додав: після пом’якшення карантину в Україні запустили маршрути за схемою, яка була до нього. Відтак, це призвело до того, що з’явився час пік та велике заповнення вагонів метро, тролейбусів, трамваїв та автобусів.

Це призводить до збільшення контактів, до порушення соціальної дистанції, до того, що температурний режим в цих вагонах значно більший, ніж допустимо нормативно. Зрозуміло, що людям тяжко перебувати в масках. І знімається маска з носа, а маска на роті – це вже неефективний засіб, це вже є потенційне джерело інфікування,

– наголосив Ляшко.

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