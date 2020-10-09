Нещодавно голова медичного комітету Верховної Ради Михайло Радуцький запропонував відправити на дистанційне навчання вищі навчальні заклади й школи, і запровадити в Україні так званий карантин вихідного дня. Однак колишній заступник міністра охорони здоров'я Павло Ковтонюк вважає, що це не найкращий варіант.

Про це Ковтонюк сказав в ефірі 24 каналу. І наголосив, що ми зараз перебуваємо на порозі моменту, коли медична система може не впоратись із кількістю хворих на коронавірус.

До теми В Україні пропонують ввести карантин вихідного дня: що це означає

Наша система лікарень, за словами Ковтонюка, за пів кроку до того, що не зможе приймати ту кількість хворих, яка надходить. Особливо це стосується тих регіонів, де є найбільші спалахи захворювання на COVID-19.



Перспективи не дуже радісні. Поширення інфекції триватиме. Воно прискорюється, тому треба вживати екстрені заходи. Такі рішення, як карантин вихідного дня – компромісні й це не те, що нам зараз потрібно,

– переконаний Ковтонюк.

Він вважає, що треба було так реагувати в другій половині серпня, коли починався новий період зростання захворюваності. Зараз це запізно і потрібно вводити жорсткі карантинні обмеження, включно з забороною масових заходів. Але це потрібно робити локально.

Що таке карантин вихідного дня? За словами Радуцького, це коли родина у вихідний день залишається у себе в родині. Нікуди не їздить: ні в ресторани, ні на концерти в Харків. Це можна витримати, це не закриття підприємств, це не зупинка.

Дивіться відео: Ковтонюк прокоментував карантин вихідного дня