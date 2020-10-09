Недавно председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предложил отправить на дистанционное обучение высшие учебные заведения и школы, и ввести в Украине так называемый карантин выходного дня. Однако бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк считает, что это не лучший вариант.

Об этом Ковтонюк сказал в эфире 24 канала. И подчеркнул, что мы сейчас находимся на пороге момента, когда медицинская система может не справиться с количеством больных коронавирусом

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Наша система больниц, по словам Ковтонюка, за пол шага до того, что не сможет принимать то количество больных, которое поступает. Особенно это касается тех регионов, где есть наибольшие вспышки заболевания COVID-19.



Перспективы не очень радостные. Распространение инфекции будет продолжаться. Оно ускоряется, поэтому надо принимать экстренные меры. Такие решения, как карантин выходного дня – компромиссные, и это не то, что нам сейчас нужно,

- убежденный Ковтонюк.

Он считает, что надо было так реагировать во второй половине августа, когда начинался новый период роста заболеваемости. Сейчас это поздно и нужно вводить жесткие карантинные ограничения, включая запрет массовых мероприятий. Но это нужно делать локально.

Что такое карантин выходного дня?

По словам Радуцкого, это когда семья в выходной день остается у себя в семье. Никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка.

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