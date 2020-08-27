Уряд Польщі планує змінити термін карантину та самоізоляції. В країні можуть скоротити термін проходження ізоляції на 4 дні.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, заявив, що уряд має намір скоротити термін карантину до 10 днів, повідомляє Polskie Radio.

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За словами міністра, клінічна практика та досвід Норвегії демонструють, що такий період ізоляції є безпечним і не призводить до значного збільшення ризику у порівнянні з 14-денним карантинним періодом.

Я прийняв рішення про зміну правил карантину та ізоляції. В другій половині дня ми представимо пакет рішень, він буде включати скорочення карантинного періоду до 10 днів,

– заявив Недзельский.

Він підкреслив, що це рішення стосується як і карантину, так і ізоляції.

Станом на 27 серпня, у Польщі виявили 64 689 хворих на коронавірус. 887 з них зареєстрували за минулу добу. Натомість 2 010 пацієнтів померли від ускладнень, спричинених хворобою. Але 44 097 хворим вдалось одужати.