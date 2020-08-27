Правительство Польши планирует изменить срок карантина и самоизоляции. В стране могут сократить срок прохождения изоляции на 4 дня.

Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский заявил, что правительство намерено сократить срок карантина до 10 дней, сообщает Polskie Radio.

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По словам министра, клиническая практика и опыт Норвегии демонстрируют, что такой период изоляции является безопасным и не приводит к значительному увеличению риска по сравнению с 14-дневным карантинным периодом.

Я принял решение об изменении правил карантина и изоляции. Во второй половине дня мы представим пакет решений, он будет включать сокращение карантинного периода до 10 дней,

– заявил Недзельский.

Он подчеркнул, что это решение касается как карантина, так и изоляции.

По состоянию на 27 августа, в Польше обнаружили 64 689 больных коронавирусом. 887 из них зарегистрировали за минувшие сутки. 2 010 пациентов умерли от осложнений, вызванных болезнью. Но 44 097 больным удалось выздороветь.